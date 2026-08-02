Девочка в "маске Бэтмена" считает дни до снятия швов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Девочке из США Луне Феннер провели заключительную операцию по удалению остатков невуса и рубцов в Санкт-Петербурге.
- Луна чувствует себя хорошо и восстанавливается после операции, швы и повязки должны снять через десять дней.
- Лечение девочки завершено на 80%, и после снятия швов семья планирует покинуть Санкт-Петербург.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Девочка из США Луна Феннер, которую из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице прозвали ребенком в "маске Бэтмена", чувствует себя хорошо и считает дни до снятия швов после того, как ей провели заключительную операцию по удалению остатков невуса и рубцов в Санкт-Петербурге, сообщила мама ребенка Кэрол.
Администратор частной клиники, где лечится Луна, 22 июля рассказывала РИА Новости, что девочке успешно провели заключительную операцию по удалению остатков невуса и рубцов.
"Луна чувствует себя очень хорошо. Она восстанавливается и считает дни до снятия повязок", – написала Кэрол Феннер в Instagram*.
По словам мамы, девочке должны снять швы и повязки через десять дней, еще через два дня семья покинет Петербург.
В июле 2025 года лечащий врач девочки Ольга Филиппова сообщала РИА Новости, что лечение девочки завершено на 80%. Луна с родителями в третий раз приехала в Санкт-Петербург в ночь на 20 мая.
Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим почти все лицо, его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций, но семье предложили свои услуги российские медики.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В Петербурге практически завершили лечение девочки с "маской Бэтмена"
24 июля 2025, 19:23