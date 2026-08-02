Команда Team Spirit проиграла в финале турнира Blast по CS2

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская команда Team Spirit уступила в финале турнира BLAST Bounty Summer 2026 по Counter-Strike 2 команде MOUZ со счетом 1-3 по картам.
- Призовой фонд турнира составляет 740 тысяч долларов, из которых MOUZ заработали 266 тысяч, а Team Spirit получит 97 тысяч.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российская команда Team Spirit уступила в финале турнира BLAST Bounty Summer 2026 по Counter-Strike 2, который прошел на Мальте.
Победителем стала европейская MOUZ, выиграв финал со счетом 3-1 по картам (13:8, 13:4, 9:13, 13:10).
В составе Team Spirit выступают Борис magixx Воробьев, Данил donk Крышковец, Дмитрий sh1ro Соколов (все - Россия), Андрей tN1R Татаринович (Белоруссия) и Мирослав zont1x Плахотя (Украина).
Призовой фонд турнира составляет 740 тысяч долларов. MOUZ заработали за победу 266 тысяч, Team Spirit получит 97 тысяч.