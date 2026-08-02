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Команда Team Spirit проиграла в финале турнира Blast по CS2 - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
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Киберспорт
 
18:38 02.08.2026

Команда Team Spirit проиграла в финале турнира Blast по CS2

© Фото : Team Spirit/XРоссийская команда Team Spirit, которая приняла участие в финале турнира BLAST Bounty Summer 2026 по Counter-Strike 2
Российская команда Team Spirit, которая приняла участие в финале турнира BLAST Bounty Summer 2026 по Counter-Strike 2 - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : Team Spirit/X
Российская команда Team Spirit, которая приняла участие в финале турнира BLAST Bounty Summer 2026 по Counter-Strike 2
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская команда Team Spirit уступила в финале турнира BLAST Bounty Summer 2026 по Counter-Strike 2 команде MOUZ со счетом 1-3 по картам.
  • Призовой фонд турнира составляет 740 тысяч долларов, из которых MOUZ заработали 266 тысяч, а Team Spirit получит 97 тысяч.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российская команда Team Spirit уступила в финале турнира BLAST Bounty Summer 2026 по Counter-Strike 2, который прошел на Мальте.
Победителем стала европейская MOUZ, выиграв финал со счетом 3-1 по картам (13:8, 13:4, 9:13, 13:10).
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Призовой фонд турнира составляет 740 тысяч долларов. MOUZ заработали за победу 266 тысяч, Team Spirit получит 97 тысяч.
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