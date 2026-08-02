Валентин Барко перешел из "Страсбура" в "Челси"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Валентин Барко перешел из французского «Страсбура» в английский «Челси».
- Контракт с 22-летним полузащитником рассчитан до 2033 года.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Футболист сборной Аргентины Валентин Барко перешел из французского "Страсбура" в английский "Челси", сообщается на сайте лондонской команды.
Контракт с 22-летним полузащитником рассчитан до 2033 года.
Барко является воспитанником аргентинского клуба "Бока Хуниорс". До перехода в "Страсбур" он также выступал за английский "Брайтон" и испанскую "Севилью". В прошлом сезоне футболист провел 43 матча за французский клуб и забил три мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Барко в 40 млн евро.
Летом Барко принял участие в чемпионате мира 2026 года и провел на турнире одну игру. Всего за сборную Аргентины он сыграл пять встреч и забил два мяча.
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