Ученые рассказали, когда будет первая магнитная буря августа

По данным Лаборатории, выброс плазмы явно направлен в сторону от планеты, но, по расчетам, заденет Землю краем. "Как правило, это 50 на 50, но в данном конкретном случае шансов на то, что попадет, гораздо больше, чем на то, что не попадет", - добавили ученые.