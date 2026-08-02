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Ученые рассказали, когда будет первая магнитная буря августа - РИА Новости, 02.08.2026
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14:27 02.08.2026
Ученые рассказали, когда будет первая магнитная буря августа

ИКИ РАН: пик первой магнитной бури августа будет в воскресенье вечером

© NASAВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© NASA
Вспышки на Солнце. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые зафиксировали движение к Земле облака солнечной плазмы среднего размера.
  • Ожидается магнитная буря с пиком в промежутке с 18 до 21 часа по московскому времени 2 августа.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Ученые зафиксировали движение к Земле облака солнечной плазмы среднего размера, что приведет к первой в этом августе магнитной буре, пик которой ожидается в вечерние часы в воскресенье, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Второго августа ожидается приход к Земле облака плазмы. Сегодня ожидается приход к Земле облака плазмы среднего размера, результатом которого должна стать первая магнитная буря августа... Пик магнитной бури прогнозируется в промежутке с 18 до 21 часа по московскому времени", — говорится в сообщении.
По данным Лаборатории, выброс плазмы явно направлен в сторону от планеты, но, по расчетам, заденет Землю краем. "Как правило, это 50 на 50, но в данном конкретном случае шансов на то, что попадет, гораздо больше, чем на то, что не попадет", - добавили ученые.
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