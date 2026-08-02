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"Неуклюжая политическая попытка": Буффон осудил травлю Пирло в Италии - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
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Футбол
 
12:44 02.08.2026 (обновлено: 15:05 02.08.2026)
"Неуклюжая политическая попытка": Буффон осудил травлю Пирло в Италии

Буффон: травля Пирло за связь с Россией была неуклюжей политической попыткой

© Фото : Страница Буффона в Instagram.Джанлуиджи Буффон и Андрей Пирло.
Джанлуиджи Буффон и Андрей Пирло. - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : Страница Буффона в Instagram.
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джанлуиджи Буффон назвал травлю Андреа Пирло за связь с российским букмекером неуклюжей и неудачной политической попыткой.
  • Связь Андреа Пирло с букмекерской конторой в России помешала его назначению на пост главного тренера сборной Италии по футболу.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Бывший вратарь Джанлуиджи Буффон назвал травлю экс-претендента на пост главного тренера сборной Италии по футболу Андреа Пирло за связь с российским букмекером неуклюжей и неудачной политической попыткой заклеймить его бывшего партнера по национальной команде.
Назначению Пирло помешала связь специалиста с букмекерской конторой в России. Ряд политиков счел поведение Пирло недостойным человека, призванного представлять Италию.
«
"Я рад, что Андреа избежал этого тернистого пути, учитывая, что предпосылки были не самыми лучшими. История с российским сайтом была неуклюжей и неудачной политической попыткой выставить его "неприемлемым". Но, несмотря на эти неприятные вещи, я остаюсь пламенно убежден, что нужно любить Италию суровой страстью изгнанника в собственной родине", - цитирует Буффона La Gazzetta dello Sport.
Вместо Пирло сборную Италии возглавил бывший тренер петербургского "Зенита" Роберто Манчини, который уже руководил "скуадрой адзуррой" с мая 2018 года по август 2023 года и выиграл с ней чемпионат Европы, прошедший в 2021 году.
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