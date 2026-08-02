"Неуклюжая политическая попытка": Буффон осудил травлю Пирло в Италии

«

"Я рад, что Андреа избежал этого тернистого пути, учитывая, что предпосылки были не самыми лучшими. История с российским сайтом была неуклюжей и неудачной политической попыткой выставить его "неприемлемым". Но, несмотря на эти неприятные вещи, я остаюсь пламенно убежден, что нужно любить Италию суровой страстью изгнанника в собственной родине", - цитирует Буффона La Gazzetta dello Sport.