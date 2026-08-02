Краткий пересказ от РИА ИИ
- Джанлуиджи Буффон назвал травлю Андреа Пирло за связь с российским букмекером неуклюжей и неудачной политической попыткой.
- Связь Андреа Пирло с букмекерской конторой в России помешала его назначению на пост главного тренера сборной Италии по футболу.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Бывший вратарь Джанлуиджи Буффон назвал травлю экс-претендента на пост главного тренера сборной Италии по футболу Андреа Пирло за связь с российским букмекером неуклюжей и неудачной политической попыткой заклеймить его бывшего партнера по национальной команде.
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"Я рад, что Андреа избежал этого тернистого пути, учитывая, что предпосылки были не самыми лучшими. История с российским сайтом была неуклюжей и неудачной политической попыткой выставить его "неприемлемым". Но, несмотря на эти неприятные вещи, я остаюсь пламенно убежден, что нужно любить Италию суровой страстью изгнанника в собственной родине", - цитирует Буффона La Gazzetta dello Sport.
Вместо Пирло сборную Италии возглавил бывший тренер петербургского "Зенита" Роберто Манчини, который уже руководил "скуадрой адзуррой" с мая 2018 года по август 2023 года и выиграл с ней чемпионат Европы, прошедший в 2021 году.