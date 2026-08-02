Середа будет выступать за клуб NCAA "Саут Алабама Джагуарс"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Баскетболист красноярского клуба «Енисей» Алексей Середа проведет сезон 2026/27 в команде Университета Южной Алабамы «Саут Алабама Джагуарс».
- Контракт Алексея Середы с «Енисеем» приостановлен на год, после чего он вернется в красноярский клуб.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Баскетболист красноярского "Енисея" Алексей Середа проведет сезон-2026/27 в команде Университета Южной Алабамы "Саут Алабама Джагуарс", выступающей в первом дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), сообщается на сайте клуба.
В прошлом сезоне 21-летний тяжелый форвард провел один матч в Единой лиге ВТБ.
"Мы сознательно пошли на этот шаг. Алексей получил предложение от Университета Южной Алабамы, и мы решили: пусть попробует. Другая школа, другой ритм - это может дать ему мощный импульс. Контракт приостановлен пока на год, после чего он вернется в "Енисей", - сказал директор команды Владимир Петроковский.
Середа является воспитанником красноярского баскетбола. В августе 2025 года он заключил с "Енисеем" многолетний контракт.