Армения может лишиться более 80 процентов доходов от экспорта абрикосов

Краткий пересказ от РИА ИИ Армения может потерять более 80% доходов от экспорта абрикосов без российского рынка.

В 2025 году поставки туда принесли стране 10,3 миллиона долларов.

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Армения без российского рынка может потерять более 80 процентов доходов от экспорта абрикосов, выяснило РИА Новости, изучив данные национальных статслужб.

Страна традиционно поставляет этот товар другим государствам с мая по сентябрь-октябрь. Эти продажи носят сезонный характер.

По итогам такого периода в 2025 году доход Еревана от экспорта абрикосов на мировые рынки составил 12,2 миллиона долларов. Причем 10,3 миллиона из этой суммы пришлись на поставки в Россию. Таким образом, ее рынок обеспечил 83,9% прибыли от продаж.

Кроме того, в 2025 году такие фрукты из Армении ввозили:

Грузия (540,6 тысячи долларов);

Белоруссия (205,9 тысячи);

ОАЭ (62,9 тысячи).