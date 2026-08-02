Армения может лишиться более 80 процентов доходов от экспорта абрикосов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армения может потерять более 80% доходов от экспорта абрикосов без российского рынка.
- В 2025 году поставки туда принесли стране 10,3 миллиона долларов.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Армения без российского рынка может потерять более 80 процентов доходов от экспорта абрикосов, выяснило РИА Новости, изучив данные национальных статслужб.
Страна традиционно поставляет этот товар другим государствам с мая по сентябрь-октябрь. Эти продажи носят сезонный характер.
По итогам такого периода в 2025 году доход Еревана от экспорта абрикосов на мировые рынки составил 12,2 миллиона долларов. Причем 10,3 миллиона из этой суммы пришлись на поставки в Россию. Таким образом, ее рынок обеспечил 83,9% прибыли от продаж.
Кроме того, в 2025 году такие фрукты из Армении ввозили:
- Грузия (540,6 тысячи долларов);
- Белоруссия (205,9 тысячи);
- ОАЭ (62,9 тысячи).
В начале июня Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз косточковых плодов из Армении, в том числе абрикосов.