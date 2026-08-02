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Армения может лишиться более 80 процентов доходов от экспорта абрикосов - РИА Новости, 02.08.2026
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01:35 02.08.2026 (обновлено: 08:52 02.08.2026)
Армения может лишиться более 80 процентов доходов от экспорта абрикосов

Армения без российского рынка может потерять 80% доходов от экспорта абрикосов

© wikipediaАбрикосы
Абрикосы - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© wikipedia
Абрикосы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армения может потерять более 80% доходов от экспорта абрикосов без российского рынка.
  • В 2025 году поставки туда принесли стране 10,3 миллиона долларов.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Армения без российского рынка может потерять более 80 процентов доходов от экспорта абрикосов, выяснило РИА Новости, изучив данные национальных статслужб.
Страна традиционно поставляет этот товар другим государствам с мая по сентябрь-октябрь. Эти продажи носят сезонный характер.
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По итогам такого периода в 2025 году доход Еревана от экспорта абрикосов на мировые рынки составил 12,2 миллиона долларов. Причем 10,3 миллиона из этой суммы пришлись на поставки в Россию. Таким образом, ее рынок обеспечил 83,9% прибыли от продаж.
Кроме того, в 2025 году такие фрукты из Армении ввозили:
  • Грузия (540,6 тысячи долларов);
  • Белоруссия (205,9 тысячи);
  • ОАЭ (62,9 тысячи).
В начале июня Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз косточковых плодов из Армении, в том числе абрикосов.
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