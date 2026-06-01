Россия ограничила ввоз косточковых плодов и винограда из Армении
19:36 01.06.2026 (обновлено: 20:33 01.06.2026)
Россия с 2 июня ограничит ввоз косточковых плодов и винограда из Армении

Россия с 2 июня ограничит ввоз косточковых плодов и винограда из Армении

Виноград. Архивное фото
  • Россельхознадзор с 2 июня 2026 года ограничивает ввоз косточковых плодов и винограда из Армении.
  • Ограничения введены из-за участившихся случаев нарушений при поставках армянских фруктов в Россию.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россельхознадзор с 2 июня ограничивает ввоз косточковых плодов и винограда из Армении, заявили в ведомстве.
"Россельхознадзор фиксирует участившиеся случаи нарушений при поставках армянских фруктов в Россию", — подчеркнули там.
Уточняется, что под ограничения попали поставки вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов и свежего винограда. Также мера коснется транзита этой продукции в страны Евразийского экономического союза.
Россельхознадзор подчеркнул, что неоднократно направлял в адрес армянской стороны информацию о нарушениях при поставках подкарантинной продукции, связанной с выявлением карантинных для государств-членов ЕАЭС объектов. Отмечается, что такая ситуация ставит под угрозу фитосанитарное благополучие России и стран Евразийского экономического союза, а также реализацию отечественных программ господдержки промышленного садоводства, плодоводства и виноградарства.
Ранее в понедельник ведомство сообщило, что по итогам инспекции допустило к поставкам живой рыбы и рыбопродукции только два армянских предприятия. При этом половина производств отказались от проверки, и в целом ее результаты оказались неудовлетворительными.
Россельхознадзор с 30 мая ограничил ввоз плодоовощной продукции из Армении в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Также с 22 мая ведомство временно ограничило ввоз цветов из республики.
АрменияРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Евразийский экономический союз
 
 
