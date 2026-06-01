Россия ограничила ввоз косточковых плодов и винограда из Армении

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россельхознадзор с 2 июня ограничивает ввоз косточковых плодов и винограда из Армении, заявили в ведомстве.

« Россельхознадзор фиксирует участившиеся случаи нарушений при поставках армянских фруктов в Россию", — подчеркнули там.

Уточняется, что под ограничения попали поставки вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов и свежего винограда. Также мера коснется транзита этой продукции в страны Евразийского экономического союза.

Россельхознадзор подчеркнул, что неоднократно направлял в адрес армянской стороны информацию о нарушениях при поставках подкарантинной продукции, связанной с выявлением карантинных для государств-членов ЕАЭС объектов. Отмечается, что такая ситуация ставит под угрозу фитосанитарное благополучие России и стран Евразийского экономического союза, а также реализацию отечественных программ господдержки промышленного садоводства, плодоводства и виноградарства.

Ранее в понедельник ведомство сообщило, что по итогам инспекции допустило к поставкам живой рыбы и рыбопродукции только два армянских предприятия. При этом половина производств отказались от проверки, и в целом ее результаты оказались неудовлетворительными.