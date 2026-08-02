Глушенкову вручили странный подарок после матча с "Оренбургом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболист петербургского «Зенита» Максим Глушенков забил все три гола в матче РПЛ с «Оренбургом», который завершился со счетом 3:0.
- По итогам встречи Максим Глушенков получил в качестве награды арбуз с вырезанной фразой «Лучший игрок матча».
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Футболист петербургского "Зенита" Максим Глушенков получил в качестве награды арбуз по итогам матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Оренбургом".
По итогам встречи, помимо стандартного приза лучшему футболисту, Глушенков получил арбуз, на котором была вырезана фраза "Лучший игрок матча".