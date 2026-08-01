Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепропетровске прогремели взрывы.
- В части Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Днепропетровске прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное".
«
"В Днепропетровске раздались взрывы", — говорится в сообщении.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в части Днепропетровской области звучит воздушная тревога.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18