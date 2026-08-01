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Фон дер Ляйен поддержала предложение стран ЕС провести встречу по Сеуте - РИА Новости, 01.08.2026
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14:51 01.08.2026
Фон дер Ляйен поддержала предложение стран ЕС провести встречу по Сеуте

Фон дер Ляйен поддержала предложение стран ЕС провести срочную встречу по Сеуте

© AP Photo / Omar HavanaГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Omar Havana
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Урсула фон дер Ляйен поддержала предложение провести экстренную видеоконференцию глав МВД стран ЕС из-за миграционного кризиса в Сеуте.
  • Она добавила, что необходимо провести анализ кризиса, чтобы повысить устойчивость Европы к подобным ситуациям.
БРЮССЕЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала предложение ряда стран ЕС провести экстренную видеоконференцию глав МВД государств-членов сообщества в связи с миграционным кризисом в испанской Сеуте.
"Я получила письма от нескольких лидеров и приветствую предложение провести внеочередную видеоконференцию, чтобы оценить произошедшее", - написала фон дер Ляйен в Х.
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Чиновница добавила, что необходимо провести анализ кризиса, "чтобы повысить устойчивость Европы к подобным ситуациям".
Ранее 22 страны Евросоюза в письме к руководству блока и ирландскому председательству в Совете ЕС призвали созвать внеочередную видеоконференцию глав МВД на фоне миграционного кризиса в Испании.
В пятницу мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Газета 20minutos со ссылкой на источники в испанской полиции сообщала, что около 53 тысяч мигрантов добровольно вернулись в Марокко.
Сеута - испанский анклав на северном побережье Африки, расположенный на границе с Марокко. Вместе с Мелильей он образует единственную сухопутную границу между Европейским союзом и Африкой и считается одним из ключевых маршрутов нелегальной миграции в ЕС.
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