Фон дер Ляйен поддержала предложение стран ЕС провести встречу по Сеуте

Краткий пересказ от РИА ИИ Урсула фон дер Ляйен поддержала предложение провести экстренную видеоконференцию глав МВД стран ЕС из-за миграционного кризиса в Сеуте.

Она добавила, что необходимо провести анализ кризиса, чтобы повысить устойчивость Европы к подобным ситуациям.

БРЮССЕЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала предложение ряда стран ЕС провести экстренную видеоконференцию глав МВД государств-членов сообщества в связи с миграционным кризисом в испанской Сеуте.

Х. "Я получила письма от нескольких лидеров и приветствую предложение провести внеочередную видеоконференцию, чтобы оценить произошедшее", - написала фон дер Ляйен

Чиновница добавила, что необходимо провести анализ кризиса, "чтобы повысить устойчивость Европы к подобным ситуациям".

Ранее 22 страны Евросоюза в письме к руководству блока и ирландскому председательству в Совете ЕС призвали созвать внеочередную видеоконференцию глав МВД на фоне миграционного кризиса в Испании.

В пятницу мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Газета 20minutos со ссылкой на источники в испанской полиции сообщала, что около 53 тысяч мигрантов добровольно вернулись в Марокко.