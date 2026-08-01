ВС России поразили предприятие, производящее агрегаты для ракет "Фламинго"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска атаковали киевское предприятие Fire Point, производящее боевые части для крылатых ракет "Фламинго".
- Под удар также попали заводы "Радиоизмеритель", "Буревестник", "Киев-25" и "Киев-21", которые занимались производством компонентов для дронов, радиолокационной техники и комплексов РЭБ.
- В Киевской области поражен логистический центр Вишневое, а в Одесской — два морских судна, доставлявших военные грузы.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские войска ночью атаковали киевское предприятие Fire Point, производящее комплектующие и боевые части для крылатых ракет "Фламинго", сообщило Минобороны.
Также среди пораженных заводов в украинской столице:
- "Радиоизмеритель", где выпускали детали для дронов FP-1 и ракет "Нептун-МД";
- "Буревестник", отвечающий за создание компонентов для БПЛА и радиолокационной техники;
- "Киев-25", связанный с производством и хранением комплексов РЭБ Lima;
- "Киев-21" — место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов.
В Киевской области под удар попал логистический центр Вишневое, где хранили и собирали агрегаты для беспилотников, а в Одесской — два морских судна, доставлявших военные грузы.
Армия атаковала эти объекты высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также беспилотниками. По информации украинских СМИ, были применены баллистические ракеты. Владимир Зеленский признал, что силы ПВО не справились с отражением атаки.
В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы бьют по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом они используют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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22 июня 2022, 17:18