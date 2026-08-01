ВС России нанесли массированные удары по предприятиям ВПК в Киеве и области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска атаковали предприятия военно-промышленного комплекса и логистические центры в Киеве и области.
- Эти объекты использовались для производства, хранения и доставки ракетного оружия, дронов, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы.
- Армия России нанесла удары высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также беспилотниками большой дальности.
- По информации украинских СМИ, также были применены баллистические ракеты.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские войска атаковали предприятия ВПК в Киеве и области, сообщило Минобороны.
«
"Сегодня ночью Вооруженными силами <...> нанесен массированный удар, <...> в результате которого поражены предприятия военно-промышленного комплекса и логистические центры Украины в городе Киеве и Киевской области", — заявили в ведомстве.
В министерстве уточнили, что эти объекты использовались для производства, хранения и доставки ракетного оружия, дронов, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы.
Армия России ударила по целям высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также беспилотниками большой дальности.
По информации украинских СМИ, также были применены баллистические ракеты. При этом после предыдущих ударов по целям в Киеве Владимир Зеленский признавал, что силы ПВО не справились с отражением атаки.
В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы бьют по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом они используют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18