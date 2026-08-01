ВС России нанесли массированные удары по предприятиям ВПК в Киеве и области

"Сегодня ночью Вооруженными силами <...> нанесен массированный удар, <...> в результате которого поражены предприятия военно-промышленного комплекса и логистические центры Украины в городе Киеве и Киевской области", — заявили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что эти объекты использовались для производства, хранения и доставки ракетного оружия, дронов, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы.

Армия России ударила по целям высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также беспилотниками большой дальности.

По информации украинских СМИ, также были применены баллистические ракеты. При этом после предыдущих ударов по целям в Киеве Владимир Зеленский признавал, что силы ПВО не справились с отражением атаки.