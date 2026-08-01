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ВС России нанесли массированные удары по предприятиям ВПК в Киеве и области - РИА Новости, 01.08.2026
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07:49 01.08.2026 (обновлено: 15:57 01.08.2026)
ВС России нанесли массированные удары по предприятиям ВПК в Киеве и области

ВС РФ ударили по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве и области

© REUTERS / Gleb GaranichПожар на месте удара в Киеве, Украина
Пожар на месте удара в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Пожар на месте удара в Киеве, Украина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские войска атаковали предприятия военно-промышленного комплекса и логистические центры в Киеве и области.
  • Эти объекты использовались для производства, хранения и доставки ракетного оружия, дронов, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы.
  • Армия России нанесла удары высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также беспилотниками большой дальности.
  • По информации украинских СМИ, также были применены баллистические ракеты.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские войска атаковали предприятия ВПК в Киеве и области, сообщило Минобороны.
«

"Сегодня ночью Вооруженными силами <...> нанесен массированный удар, <...> в результате которого поражены предприятия военно-промышленного комплекса и логистические центры Украины в городе Киеве и Киевской области", — заявили в ведомстве.

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В министерстве уточнили, что эти объекты использовались для производства, хранения и доставки ракетного оружия, дронов, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы.
Армия России ударила по целям высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также беспилотниками большой дальности.
По информации украинских СМИ, также были применены баллистические ракеты. При этом после предыдущих ударов по целям в Киеве Владимир Зеленский признавал, что силы ПВО не справились с отражением атаки.
В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы бьют по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом они используют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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