Краткий пересказ от РИА ИИ УЕФА объявил о намерении привлечь к ответственности авторов планов продажи части коммерческих прав ФИФА частным инвесторам и предложить новый способ распределения финансовых ресурсов.

ФИФА отказалась от плана продажи около 20% акций новой структуры, которой планировалось передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира.

УЕФА выразил недоверие нынешнему руководству ФИФА и заявил о начале работы над новым способом распределения ресурсов в рамках программы FIFA Forward.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте сообщил о намерении привлечь к ответственности авторов планов продажи части коммерческих прав Международной федерации футбола (ФИФА) частным инвесторам и предложить новый способ распределения финансовых ресурсов.

Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. В четверг Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА в случае претворения в жизнь планов ФИФА. В ночь на субботу глава ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что на фоне возникших разногласий федерация отказалась от плана продажи части своих коммерческих прав.

« "УЕФА приветствует решение ФИФА отказаться от планов по продаже доли в своих соревнованиях, включая чемпионат мира, в частные руки. Мы не можем продолжать в том же духе, разрабатывая в сжатые сроки секретные схемы, придуманные безликими лицами и имеющие сомнительную выгоду для игры. Мы должны выявить виновных и привлечь их к ответственности. В ближайшие дни и недели УЕФА будет работать со своими ассоциациями и в тесном сотрудничестве с другими конфедерациями, чтобы проанализировать произошедшее и разработать план, который предотвратит повторение подобных инцидентов. Нынешнее руководство ФИФА потеряло доверие не только УЕФА, но и многих других членов футбольной семьи", - говорится в заявлении.

Также в УЕФА отмечают, что Инфантино не выполнил данных в 2016 году предвыборных обещаний и пытался осуществить непрозрачную закулисную сделку. При резервах, превышающих 5 млрд долларов, он не смог использовать деньги ассоциаций на благо игры.

"УЕФА незамедлительно приступит к работе с партнерами и заинтересованными сторонами по всему миру и во всех сферах футбола, чтобы предложить новый способ распределения ресурсов в рамках существующей программы FIFA Forward. Мы должны начать использовать часть тех денег, которые простаивают на банковских счетах ФИФА, чтобы дать толчок развитию массового футбола и футбола в целом в каждой из 211 стран - членов ФИФА. Но нам не нужно продавать фамильное серебро, чтобы оплатить это", - подчеркнули в УЕФА.