Тайцы потребовали смертной казни для подозреваемых в убийстве россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ Тайцы потребовали смертной казни для подозреваемых в убийстве брата и сестры Назимовых в Паттайе.

Адвокат, которому придется защищать задержанных, уточнил, что будут рассмотрены два уголовных дела: о нападении на двух россиян и трех местных жителей.

Тела всех пяти жертв нашли в двух захоронениях, расположенных неподалеку.

ПАТТАЙЯ (Таиланд), 1 авг — РИА Новости. Тайцы, собравшиеся у полицейского участка в районе Хуай Яй на южной окраине Паттайи, потребовали смертной казни для подозреваемых в убийстве двух россиян.

Диана и Роман Назимовы (22 и 17 лет), брат и сестра, пропали в понедельник, когда внезапно уехали из дома на мотоцикле в 04:00 . Спустя 20 минут на телефон их матери, находившейся в тот момент в Бангкоке, пришло СМС-сообщение от дочери со словом " Urgent! ". Затем связь с обоими детьми прервалась. Ночью в субботу полицейские извлекли тела россиян из могилы. Рядом с ними нашли захоронение трех тайцев: мужчины, женщины и девочки. Силовики задержали по этому делу двоих граждан Таиланда: Понга и Тхонга.

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Утром в субботу у полицейского участка собрались журналисты и местные жители, которые участвовали в поисках Назимовых и тайской семьи. Когда подозреваемых выводили из здания, чтобы посадить в машину и доставить в суд, люди пытались прорваться к ним с криками: "Смерть им! Смертная казнь! Таких нельзя оставлять в живых".

« "Перед убийством моих соседей, семьи из трех человек, Понг насиловал несовершеннолетнюю девочку на глазах у ее связанных по рукам и ногам родителей. А потом застрелил всех троих из того же пистолета, из которого убил сейчас русского мальчика. Он это рассказал ночью на допросе", — заявила женщина, давшая свидетельские показания.

Адвокат, которому придется защищать Понга и Тхонга, уточнил, что уголовных дела два: об убийстве и сокрытии тел россиян и семьи тайцев.

« "По обоим делам Уголовным кодексом предусмотрена в качестве высшей меры наказания смертная казнь", — сказал он.

Юрист уточнил, что в качестве меры пресечения суд, скорее всего, выберет содержание подозреваемых под стражей без права освобождения под залог.

Понг и Тхонг ранее признались в убийстве Назимовых с целью завладения их мотоциклом. Силовики нашли транспортное средство, закопанное в 200 метрах от автотрассы в районе Хуай Яй на юге Паттайи.