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Тайцы потребовали смертной казни для подозреваемых в убийстве россиян - РИА Новости, 01.08.2026
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09:25 01.08.2026 (обновлено: 16:48 01.08.2026)
Тайцы потребовали смертной казни для подозреваемых в убийстве россиян

Тайцы потребовали смертной казни для подозреваемых в убийстве Назимовых

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тайцы потребовали смертной казни для подозреваемых в убийстве брата и сестры Назимовых в Паттайе.
  • Адвокат, которому придется защищать задержанных, уточнил, что будут рассмотрены два уголовных дела: о нападении на двух россиян и трех местных жителей.
  • Тела всех пяти жертв нашли в двух захоронениях, расположенных неподалеку.
ПАТТАЙЯ (Таиланд), 1 авг — РИА Новости. Тайцы, собравшиеся у полицейского участка в районе Хуай Яй на южной окраине Паттайи, потребовали смертной казни для подозреваемых в убийстве двух россиян.
Диана и Роман Назимовы (22 и 17 лет), брат и сестра, пропали в понедельник, когда внезапно уехали из дома на мотоцикле в 04:00. Спустя 20 минут на телефон их матери, находившейся в тот момент в Бангкоке, пришло СМС-сообщение от дочери со словом "Urgent!". Затем связь с обоими детьми прервалась. Ночью в субботу полицейские извлекли тела россиян из могилы. Рядом с ними нашли захоронение трех тайцев: мужчины, женщины и девочки. Силовики задержали по этому делу двоих граждан Таиланда: Понга и Тхонга.
Утром в субботу у полицейского участка собрались журналисты и местные жители, которые участвовали в поисках Назимовых и тайской семьи. Когда подозреваемых выводили из здания, чтобы посадить в машину и доставить в суд, люди пытались прорваться к ним с криками: "Смерть им! Смертная казнь! Таких нельзя оставлять в живых".
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"Перед убийством моих соседей, семьи из трех человек, Понг насиловал несовершеннолетнюю девочку на глазах у ее связанных по рукам и ногам родителей. А потом застрелил всех троих из того же пистолета, из которого убил сейчас русского мальчика. Он это рассказал ночью на допросе", — заявила женщина, давшая свидетельские показания.

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Адвокат, которому придется защищать Понга и Тхонга, уточнил, что уголовных дела два: об убийстве и сокрытии тел россиян и семьи тайцев.
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"По обоим делам Уголовным кодексом предусмотрена в качестве высшей меры наказания смертная казнь", — сказал он.

Юрист уточнил, что в качестве меры пресечения суд, скорее всего, выберет содержание подозреваемых под стражей без права освобождения под залог.
Понг и Тхонг ранее признались в убийстве Назимовых с целью завладения их мотоциклом. Силовики нашли транспортное средство, закопанное в 200 метрах от автотрассы в районе Хуай Яй на юге Паттайи.
Премьер Таиланда Анутхин Чанвиракун принес извинения ы связи с гибелью россиян и заверил, что подобное никогда больше не повторится.
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В миреТаиландПаттайяУбийство двух россиян в Паттайе
 
 
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