Козырева и Ламсден вышли в финал турнира в Мемфисе после неявки соперниц

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Мария Козырева в паре с британкой Майей Ламсден вышли в финал парного турнира категории WTA 250 в Мемфисе.
- Их соперницы по полуфиналу украинка Юлия Стародубцева и мексиканка Рената Сарасуа не явились на полуфинальный матч.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российская теннисистка Мария Козырева в паре с британкой Майей Ламсден вышли в финал парного турнира категории WTA 250 в Мемфисе (США), призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
Их соперницы по полуфиналу украинка Юлия Стародубцева и мексиканка Рената Сарасуа не явились на полуфинальный матч.
В финале Козырева и Ламсден встретятся с Чжань Хаоцин (Тайвань) и Майей Джойнт (Австралия).