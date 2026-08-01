Рейтинг@Mail.ru
Козырева и Ламсден вышли в финал турнира в Мемфисе после неявки соперниц - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
07:34 01.08.2026
Козырева и Ламсден вышли в финал турнира в Мемфисе после неявки соперниц

Козырева и Ламсден вышли в финал парного турнира в Мемфисе после неявки соперниц

© официальный твиттер турнира BNP Paribas OpenТеннисный мяч
Теннисный мяч - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© официальный твиттер турнира BNP Paribas Open
Теннисный мяч. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Мария Козырева в паре с британкой Майей Ламсден вышли в финал парного турнира категории WTA 250 в Мемфисе.
  • Их соперницы по полуфиналу украинка Юлия Стародубцева и мексиканка Рената Сарасуа не явились на полуфинальный матч.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российская теннисистка Мария Козырева в паре с британкой Майей Ламсден вышли в финал парного турнира категории WTA 250 в Мемфисе (США), призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
Их соперницы по полуфиналу украинка Юлия Стародубцева и мексиканка Рената Сарасуа не явились на полуфинальный матч.
В финале Козырева и Ламсден встретятся с Чжань Хаоцин (Тайвань) и Майей Джойнт (Австралия).
Анастасия Захарова - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
Теннисистка Захарова не смогла выйти в полуфинал турнира в Мемфисе
Вчера, 07:19
 
ТеннисСпортМемфисСШАТайваньРената СарасуаЧжань ХаоцинЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Ницца
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Пегула
    А. Калинская
    67
    35
  • Теннис
    Завершен
    К. Лютова
    К. Макнейли
    66
    34
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    Ростов
    2
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    Бирмингем
    Барселона
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    Р. Сарасуа
    40
    66
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Л. Самсонова
    66
    34
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала