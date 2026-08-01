ЦСКА и "Крылья Советов" сыграли вничью в матче РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче второго тура РПЛ со счетом 1:1.
- В следующем матче ЦСКА примет «Ростов», а «Крылья Советов» сыграют дома с «Балтикой».
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1. У хозяев гол забил Матия Попович (32-я минута), в составе гостей отличился Максим Витюгов (63).
01 августа 2026 • начало в 16:15
Завершен
32’ • Матия Попович
62’ • Максим Витюгов
В стартовом составе ЦСКА вышел вратарь Владислав Тороп. 28 июля клуб сообщил о приобретении у калининградской "Балтики" голкипера Максима Бориско, он остался в запасе.
Победивший в первом туре ЦСКА в следующем матче примет 8 августа "Ростов", сыгравшие во второй раз вничью "Крылья Советов" в тот же день сыграют дома с калининградской "Балтикой".