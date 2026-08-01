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ЦСКА и "Крылья Советов" сыграли вничью в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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Футбол
 
18:09 01.08.2026
ЦСКА и "Крылья Советов" сыграли вничью в матче РПЛ

ЦСКА сыграл вничью с "Крыльями Советов" в матче РПЛ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВладислав Тороп
Владислав Тороп - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче второго тура РПЛ со счетом 1:1.
  • В следующем матче ЦСКА примет «Ростов», а «Крылья Советов» сыграют дома с «Балтикой».
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1. У хозяев гол забил Матия Попович (32-я минута), в составе гостей отличился Максим Витюгов (63).
Российская премьер-лига (РПЛ)
01 августа 2026 • начало в 16:15
Завершен
ЦСКА
1 : 1
Крылья Советов
32‎’‎ • Матия Попович
(Лусиано Гонду)
62‎’‎ • Максим Витюгов
(Михайло Баньяц)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В стартовом составе ЦСКА вышел вратарь Владислав Тороп. 28 июля клуб сообщил о приобретении у калининградской "Балтики" голкипера Максима Бориско, он остался в запасе.
Победивший в первом туре ЦСКА в следующем матче примет 8 августа "Ростов", сыгравшие во второй раз вничью "Крылья Советов" в тот же день сыграют дома с калининградской "Балтикой".
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