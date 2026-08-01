Бастраков и Исакова выиграли триатлон на Спартакиаде

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев сообщал, что Всероссийская Спартакиада сильнейших спортсменов 2026 года станет главным национальным отбором к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, в ее программу войдут 43 вида спорта, а соревнования примут семь регионов России. Церемония открытия турнира состоится 8 августа в Свердловской области, в Уфе на 30 сентября запланирована церемония закрытия Спартакиады. Всего будет разыграно 362 комплекта наград. Победители получат по 500 тысяч рублей за первое место, по 300 тысяч - за второе, по 200 тысяч - за третье.