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Шнайдер проиграла Пегуле в полуфинале турнира в Вашингтоне - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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Теннис
 
22:38 01.08.2026
Шнайдер проиграла Пегуле в полуфинале турнира в Вашингтоне

Шнайдер проиграла третьей ракетке мира Пегуле в полуфинале турнира в Вашингтоне

© AP Photo / Aurelien MorissardДиана Шнайдер
Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Aurelien Morissard
Диана Шнайдер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Диана Шнайдер уступила американке Джессике Пегуле в полуфинале турнира категории WTA 500 в Вашингтоне.
  • Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу Джессики Пегулы.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер уступила американке Джессике Пегуле в полуфинале турнира категории WTA 500 в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 1,6 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу третьей ракетки мира. Шнайдер располагается на 18-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч продолжался 1 час 27 минут.
В финале Пегула встретится с победительницей матча между японкой Наоми Осакой (13-я ракетка мира) и Александрой Эалой (28) из Филиппин.
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