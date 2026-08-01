Шнайдер проиграла Пегуле в полуфинале турнира в Вашингтоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Диана Шнайдер уступила американке Джессике Пегуле в полуфинале турнира категории WTA 500 в Вашингтоне.
- Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу Джессики Пегулы.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер уступила американке Джессике Пегуле в полуфинале турнира категории WTA 500 в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 1,6 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу третьей ракетки мира. Шнайдер располагается на 18-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч продолжался 1 час 27 минут.
В финале Пегула встретится с победительницей матча между японкой Наоми Осакой (13-я ракетка мира) и Александрой Эалой (28) из Филиппин.