Козырева и Ламсден выиграли парный турнир в Мемфисе

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российская теннисистка Мария Козырева и британка Майя Ламсден стали победительницами парного турнира категории WTA 250 в Мемфисе (США), призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.

Для 27-летней Козыревой этот титул стал первым в карьере категории WTA 250. Она является победительницей шести турниров категории WTA 125 в парном разряде.