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Козырева и Ламсден выиграли парный турнир в Мемфисе - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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11:33 01.08.2026 (обновлено: 12:05 01.08.2026)
Козырева и Ламсден выиграли парный турнир в Мемфисе

Россиянка Козырева и британка Ламсден выиграли парный турнир WTA 250 в Мемфисе

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкТеннисные мячи
Теннисные мячи - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Козырева и Майя Ламсден стали победительницами парного турнира категории WTA 250 в Мемфисе.
  • В финале Козырева и Ламсден обыграли пару Чжань Хаоцин и Майя Джойнт со счетом 7:6 (8:6), 6:3.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российская теннисистка Мария Козырева и британка Майя Ламсден стали победительницами парного турнира категории WTA 250 в Мемфисе (США), призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
В финале Козырева и Ламсден обыграли пару Чжань Хаоцин (Тайвань)/Майя Джойнт (Австралия) со счетом 7:6 (8:6), 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 25 минут.
Для 27-летней Козыревой этот титул стал первым в карьере категории WTA 250. Она является победительницей шести турниров категории WTA 125 в парном разряде.
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СпортМемфисСШАТайваньЖенская теннисная ассоциация (WTA)Чжань Хаоцин
 
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