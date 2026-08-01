Теннисистка Захарова не смогла выйти в полуфинал турнира в Мемфисе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла пробиться в полуфинал турнира категории WTA 250 в Мемфисе.
- В матче четвертьфинала Захарова проиграла представительнице Мексики Ренате Сарасуа со счетом 4:6, 0:6.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла пробиться в полуфинал турнира категории WTA 250 в Мемфисе (США), призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
The Memphis Classic
01 августа 2026 • начало в 02:35
Завершен
В полуфинале Сарасуа сыграет против представляющей Чехию уроженки Москвы Дарьи Видмановой (114).