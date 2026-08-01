Убийц россиян Назимовых ждет суровое наказание, заявил премьер Таиланда

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Таиланда заявил, что виновные в убийстве Назимовых получат самое суровое наказание, и попросил прощения у всех россиян.
- Он подчеркнул, что приговор не будет смягчен ни при каких обстоятельствах.
- Следствие создаст специальные группы для тщательной проверки всех элементов доказательной базы.
ПАТТАЙЯ (Таиланд), 1 авг — РИА Новости. Виновных в убийстве Назимовых в Таиланде ждет самое суровое наказание, заявил РИА Новости премьер-министр Анутхин Чанвиракун.
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"Я хочу попросить прощения у всех россиян, у всех граждан России за то, что случилось с двумя молодыми россиянами, которые прожили в Таиланде семь лет. Такого не должно было случиться. Принося сегодня вам свои извинения, я твердо заверяю вас, что следствие и судебный процесс в отношении тех, кто это совершил, будут вестись по законам нашей страны со всей строгостью, и виновные получат самое суровое наказание", — сказал он.
Премьер подчеркнул, что приговор не будет смягчен ни при каких обстоятельствах. Чанвиракун добавил, что следствие создаст специальные группы, которые тщательно проверят все элементы доказательной базы, включая улики и показания свидетелей, чтобы не допустить никаких ошибок в обвинительном заключении.
Ночью в субботу полицейские извлекли тела россиян из могилы. Рядом с ними нашли трех мертвых тайцев: мужчину, женщину и девочку. Силовики задержали по этому делу двоих граждан Таиланда: Понга и Тхонга.
Подозреваемые признались, что убили Назимовых ради завладения их мотоциклом. Силовики обнаружили транспортное средство, закопанное в 200 метрах от автотрассы в районе Хуай-Яй на юге Паттайи.