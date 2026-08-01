Убийц россиян Назимовых ждет суровое наказание, заявил премьер Таиланда

Премьер подчеркнул, что приговор не будет смягчен ни при каких обстоятельствах. Чанвиракун добавил, что следствие создаст специальные группы, которые тщательно проверят все элементы доказательной базы, включая улики и показания свидетелей, чтобы не допустить никаких ошибок в обвинительном заключении.