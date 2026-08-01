Премьер Таиланда извинился из-за убийства в Паттайе россиян Назимовых

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун извинился из-за ситуации с убийством в Паттайе россиян Назимовых.
- Он заверил, что подобное больше никогда не повторится в стране.
ПАТТАЙЯ, 1 авг — РИА Новости. Премьер Таиланда Анутхин Чанвиракун извинился из-за ситуации с убийством россиян Назимовых в Паттайе.
В субботу он посетил место преступления, а затем полицейский участок, где находятся двое местных жителей, подозреваемых в преступлении.
© Фото : Партия Гордость ТаиландаПремьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун в Паттайе
© Фото : Партия Гордость Таиланда
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун в Паттайе
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"Мы приносим свои извинения за случившееся", — сказал Чанвиракун.
Также он заверил, что подобное в стране больше никогда не повторится.
Диана и Роман Назимовы (22 и 17 лет), брат и сестра, пропали в Таиланде в понедельник, когда внезапно уехали из дома на мотоцикле рано утром. Вскоре на телефон их матери, находившейся в тот момент в Бангкоке, пришло СМС от дочери со словом "Urgent!". Затем связь с обоими детьми прервалась.
Ночью в субботу полицейские извлекли тела россиян из могилы. Рядом с ними нашли трех мертвых тайцев: мужчину, женщину и девочку. Силовики задержали по этому делу двоих граждан Таиланда: Понга и Тхонга.
Подозреваемые признались, что убили Назимовых ради завладения их мотоциклом. Силовики обнаружили транспортное средство, закопанное в 200 метрах от автотрассы в районе Хуай-Яй на юге Паттайи.