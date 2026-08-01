Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких населенных пунктах Днепропетровской и Запорожской областей.
- Украинские войска за сутки потеряли свыше 365 боевиков и военную технику.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли свыше 365 военных, сообщило Минобороны РФ.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Великомихайловка, Ивановка, Катериновка, Просяная, Скотоватое Днепропетровской области, Чаплино и Червоный Яр Запорожской области.
"Противник потерял более 365-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и три артиллерийских орудия", - добавили в ведомстве.
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22 июня 2022, 17:18