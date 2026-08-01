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ВСУ потеряли более 365 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 01.08.2026
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13:17 01.08.2026 (обновлено: 13:27 01.08.2026)
ВСУ потеряли более 365 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли более 365 боевиков и 13 машин в зоне действий "Востока" за сутки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-80 военнослужащих ВС РФ в зоне проведения СВО
Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
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Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения российской группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких населенных пунктах Днепропетровской и Запорожской областей.
  • Украинские войска за сутки потеряли свыше 365 боевиков и военную технику.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли свыше 365 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника... Нанесено поражение живой силе и технике четырех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты", - говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Великомихайловка, Ивановка, Катериновка, Просяная, Скотоватое Днепропетровской области, Чаплино и Червоный Яр Запорожской области.
"Противник потерял более 365-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и три артиллерийских орудия", - добавили в ведомстве.
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22 июня 2022, 17:18
 
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