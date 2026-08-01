В Иванове реализован первый этап проекта городской электрички

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Две новые остановки для скоростных рельсовых автобусов "Орлан" - Курьяново и "Красная Талка" - открыты в Иванове в рамках проекта "городская электричка", сообщает пресс-служба облправительства.

Проект городской электрички, реализующийся совместно с РЖД, предполагает единую систему из 12 остановок в Ивановской городской агломерации. Он позволит снизить нагрузку на автодороги, связать между собой различные, в том числе, отдаленные районы города и обеспечить комфортный проезд для жителей. Открытие новых платформ и запуск городской электрички - следующий этап развития пригородной маршрутной сети Ивановской области, которая признана Минтрансом России лучшим решением в сфере транспорта в стране, отмечается в сообщении.

"У нас становится удобнее общественный транспорт.... Мы эту программу расширяем, как договаривались вместе с жителями - делаем остановки внутри города Иваново. Можно будет с одной окраины на другую передвигаться "Орланами", не только автобусами – это гораздо удобнее. Сегодня первые две станции открываем. Третья станция – Отрадное – здесь наша работа вся сделана, осталось, собственно говоря, поставить платформу", - приводятся в сообщении слова губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, который в субботу вместе с руководством Северной железной дороги осмотрел новую платформу "Красная Талка"

К запуску проекта назначены новые поезда в черте города Иваново, связавшие Советский и Фрунзенский районы, а у ряда "Орланов" на волгореченском, кинешемском, шуйском направлениях продлены маршруты.

На новых остановочных пунктах "Орланы" будут делать 1-минутные остановки. На "Красной Талке" посадка и высадка пассажиров организована на 10 пригородных поездах, курсирующих по направлениям на Текстильный/Гаврилов Посад, Волгореченск, Нерехту, Кинешму, Шую/Савино. В Курьяново будут останавливаться 11 поездов по направлениям на Шую, Фурманов, Юрьев-Польский.

С запуском движения для жителей микрорайона Сортировка областного центра существенно сократится время в пути. К примеру, проезд от платформы "Красная Талка" до городского железнодорожного вокзала займет 5 минут, тогда как на автобусе - около 20 минут. Из "Курьяново" до вокзала время в пути составит 8-11 минут, а на автобусе или троллейбусе с пересадкой - около получаса.