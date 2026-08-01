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Мишустин: школьники чаще выбирают профильную математику и физику на ЕГЭ - РИА Новости, 01.08.2026
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10:48 01.08.2026
Мишустин: школьники чаще выбирают профильную математику и физику на ЕГЭ

Мишустин: школьники стали чаще выбирать профильную математику и физику на ЕГЭ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ по математике
Сдача ЕГЭ по математике - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Школьники стали чаще выбирать профильную математику и физику на ЕГЭ из-за популяризации программ, связанных с техническими специальностями.
  • За два года более 33% школьников выбрали физику как основной предмет, и около 25% — математику.
КЫЗЫЛ, 1 авг - РИА Новости. Школьники стали чаще выбирать профильную математику и физику на ЕГЭ, это результат популяризации программ, связанных с техническими специальностями, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Председатель правительства в пятницу прилетел в Туву в рамках рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. В субботу Мишустин посетил общеобразовательную школу №22 имени Д.Б.Ондара в Кызыле.
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"Не может не радовать то, что ребята на сегодняшний день из-за популяризации, в том числе по поручению президента, программ, связанных с техническими специальностями, с математикой, с физикой, с химией, с биологией, стали чаще выбирать сложные предметы", - сказал Мишустин.
Премьер-министр обратил внимание на то, что недавно в Туве впервые появился обладатель 100 баллов на ЕГЭ по физике.
«
"И таких ребят очень много - с очень высоким баллом. На сегодняшний день у нас более 33% ребят за два года выбрали физику как основной предмет, и около 25% повышение идет к математике за два года, то есть ребята выбирают профильную математику", - рассказал Мишустин.
Председатель правительства выразил надежду на то, что Минпросвещения с учителями и всем коллективом "сделает все возможное, чтобы ребята получали самое современное образование, являлись патриотами своей страны, хорошо учились и продолжали выбирать свою профессию, неважно куда бы они не пошли - профессионалитеты, училища, институты, высшие учебные заведения".
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