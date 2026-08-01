Мишустин: школьники чаще выбирают профильную математику и физику на ЕГЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ Школьники стали чаще выбирать профильную математику и физику на ЕГЭ из-за популяризации программ, связанных с техническими специальностями.

За два года более 33% школьников выбрали физику как основной предмет, и около 25% — математику.

КЫЗЫЛ, 1 авг - РИА Новости. Школьники стали чаще выбирать профильную математику и физику на ЕГЭ, это результат популяризации программ, связанных с техническими специальностями, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Председатель правительства в пятницу прилетел в Туву в рамках рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. В субботу Мишустин посетил общеобразовательную школу №22 имени Д.Б.Ондара в Кызыле.

"Не может не радовать то, что ребята на сегодняшний день из-за популяризации, в том числе по поручению президента, программ, связанных с техническими специальностями, с математикой, с физикой, с химией, с биологией, стали чаще выбирать сложные предметы", - сказал Мишустин.

Премьер-министр обратил внимание на то, что недавно в Туве впервые появился обладатель 100 баллов на ЕГЭ по физике.

« "И таких ребят очень много - с очень высоким баллом. На сегодняшний день у нас более 33% ребят за два года выбрали физику как основной предмет, и около 25% повышение идет к математике за два года, то есть ребята выбирают профильную математику", - рассказал Мишустин.