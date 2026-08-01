Рыскин покинул пост спортивного директора "Ростова"

"Футбольный клуб "Ростов" сообщает, что Алексей Рыскин завершает работу в клубе. На протяжении многих лет Алексей Анатольевич был частью "Ростова", принимая участие в развитии клуба и его спортивной деятельности. Благодарим Алексея Анатольевича за многолетний труд, профессионализм и преданность клубу. Желаем ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в дальнейшей профессиональной деятельности", - говорится в заявлении.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил об уходе Рыскина из "Ростова". По его информации, генеральный директор "Ростова" Андрей Чайка предложил подчиненному написать заявление об уходе из клуба по собственному желанию, после чего соответствующий документ был написан. Позднее Чайка в разговоре с РИА Новости не стал опровергать эти сведения.