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Рыскин покинул пост спортивного директора "Ростова" - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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Футбол
 
23:34 01.08.2026
Рыскин покинул пост спортивного директора "Ростова"

Алексей Рыскин покинул пост спортивного директора футбольного клуба "Ростов"

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Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алексей Рыскин покинул пост спортивного директора футбольного клуба «Ростов».
  • Рыскин занимал пост спортивного директора «Ростова» с 2017 года.
  • По информации журналиста Ивана Карпова, генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка предложил Рыскину написать заявление об уходе по собственному желанию.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Алексей Рыскин покинул пост спортивного директора "Ростова", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Рыскин занимал пост спортивного директора "Ростова" с 2017 года.
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"Футбольный клуб "Ростов" сообщает, что Алексей Рыскин завершает работу в клубе. На протяжении многих лет Алексей Анатольевич был частью "Ростова", принимая участие в развитии клуба и его спортивной деятельности. Благодарим Алексея Анатольевича за многолетний труд, профессионализм и преданность клубу. Желаем ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в дальнейшей профессиональной деятельности", - говорится в заявлении.
Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил об уходе Рыскина из "Ростова". По его информации, генеральный директор "Ростова" Андрей Чайка предложил подчиненному написать заявление об уходе из клуба по собственному желанию, после чего соответствующий документ был написан. Позднее Чайка в разговоре с РИА Новости не стал опровергать эти сведения.
"Ростов" начал новый сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) гостевым поражением от "Оренбурга" (1:2). Во втором туре команда 31 июля на выезде обыграла столичную "Родину" (4:2).
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