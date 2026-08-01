"Балтика" объявила о трансфере Муйоколо в перерыве матча против "Динамо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Французский защитник Лорис Муйоколо стал игроком калининградской «Балтики».
- Соглашение с игроком рассчитано до 30 июня 2030 года.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Французский защитник Лорис Муйоколо стал игроком калининградской "Балтики", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Соглашение с игроком рассчитано до 30 июня 2030 года. В сезоне-2025/26 француз провел 29 матчей за "Гренобль", выступающий в Лиге 2.
Муйоколо 25 лет. Ранее он представлял "Родез", "Бур-ан-Брес" и "Лорьян", воспитанником которого является.
В субботу "Балтика" принимает московское "Динамо" в рамках второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После первого тайма счет в матче - 0:0.