В Сколтехе рассказали о разработке, которая изменит химическое производство

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Микрофлюидные чипы под управлением искусственного интеллекта могут в будущем изменить химическое производство, рассказала ректор Сколтеха.
- Они способны создавать вещества для различных секторов экономики, такие как новые лекарства, химикаты для нефте- и агрохимии, материалы для машиностроения и авиации.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Микрофлюидные чипы под управлением ИИ могут в будущем изменить химическое производство, заявила РИА Новости ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Юлия Горбунова.
Речь идет о микросхеме на крошечной пластинке, которая может быстро и дешево создавать вещества или проводить сложные анализы, заменяя собой громоздкое и дорогое оборудование. Все реакции и смешивания происходят не в огромных емкостях, а в этих миниатюрных "трубопроводах", где можно точно контролировать давление, температуру и время.
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Горбунова отметила, что микрофлюидные чипы способны изменить привычный облик химического производства.
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"Вместо традиционных химических установок реакция будет проходить на небольших, целенаправленно сконструированных чипах, управлять которыми будет искусственный интеллект", — рассказала ректор Сколтеха.
Результатом таких реакций могут стать вещества, востребованные в ключевых секторах экономики.
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"Это могут быть новые лекарства, новые химически необходимые вещества для нефте- и агрохимии, новые материалы для приборостроения, машиностроения, авиастроения", — перечислила Горбунова.
Микрофлюидные устройства также могут применять в научных исследованиях, позволяя проводить сложные химические реакции в компактных и точно контролируемых условиях при одновременном проточном анализе получаемых продуктов.
Разработкой чипов занимаются ученые из компании Labadvance, появившейся при поддержке Сколтеха (группа ВЭБ.РФ) и являющейся резидентом инновационного центра "Сколково".
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