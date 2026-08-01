В Сколтехе рассказали о разработке, которая изменит химическое производство

Краткий пересказ от РИА ИИ Микрофлюидные чипы под управлением искусственного интеллекта могут в будущем изменить химическое производство, рассказала ректор Сколтеха.

Они способны создавать вещества для различных секторов экономики, такие как новые лекарства, химикаты для нефте- и агрохимии, материалы для машиностроения и авиации.

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Микрофлюидные чипы под управлением ИИ могут в будущем изменить химическое производство, заявила РИА Новости ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Юлия Горбунова.

Речь идет о микросхеме на крошечной пластинке, которая может быстро и дешево создавать вещества или проводить сложные анализы, заменяя собой громоздкое и дорогое оборудование. Все реакции и смешивания происходят не в огромных емкостях, а в этих миниатюрных "трубопроводах", где можно точно контролировать давление, температуру и время.

Горбунова отметила, что микрофлюидные чипы способны изменить привычный облик химического производства.

« "Вместо традиционных химических установок реакция будет проходить на небольших, целенаправленно сконструированных чипах, управлять которыми будет искусственный интеллект", — рассказала ректор Сколтеха.

Результатом таких реакций могут стать вещества, востребованные в ключевых секторах экономики.

"Это могут быть новые лекарства, новые химически необходимые вещества для нефте- и агрохимии, новые материалы для приборостроения, машиностроения, авиастроения", — перечислила Горбунова.

Микрофлюидные устройства также могут применять в научных исследованиях, позволяя проводить сложные химические реакции в компактных и точно контролируемых условиях при одновременном проточном анализе получаемых продуктов.