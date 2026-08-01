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Онколог рассказал, как риск развития рака связан с употреблением алкоголя - РИА Новости, 01.08.2026
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15:32 01.08.2026 (обновлено: 15:52 01.08.2026)
Онколог рассказал, как риск развития рака связан с употреблением алкоголя

Онколог Колосовский: алкоголь повышает риск развития пяти видов рака

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАлкоголь
Алкоголь - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Алкоголь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Употребление алкоголя повышает риск развития пяти видов рака, среди которых рак поджелудочной железы и рак пищевода.
  • Алкоголь может увеличить риск колоректального рака, так как провоцирует изменение микрофлоры кишечника.
  • Продукт распада алкоголя — ацетальдегид — повреждает ДНК, вызывая хромосомные перестройки, которые являются одной из основных причин онкологических болезней.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Научно доказано, что употребление алкоголя повышает риск развития пяти видов рака, среди которых рак поджелудочной железы и рак пищевода, предупредил врач онколог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Ярослав Колосовский.
"Научно доказано, что употребление алкоголя повышает риск развития пяти видов рака", - пишет "Лента.ру" со ссылкой на слова Колосовского.
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По словам врача, алкоголь может увеличить риск колоректального рака, поскольку спиртное провоцирует изменение микрофлоры кишечника.
Также, как отметил онколог, мировые исследования подтверждают связь рака поджелудочной железы с употреблением алкоголя. Он добавил, что спиртное влияет на метаболизм жиров и углеводов, что приводит к нарушениям работы органа, а также развитию панкреатита.
"Научно доказана прямая связь между употреблением алкоголя и раком пищевода... При избыточном потреблении спиртного железы в стенках пищевода сначала начинают выделять большое количество слизи, а затем подвергаются атрофии, что способствует перерождению здоровой ткани. Похожим образом алкоголь провоцирует возникновение рака ротовой полости и рака глотки", - отмечает "Лента.ру", опираясь на мнение эксперта.
Колосовский добавил, что продукт распада алкоголя - ацетальдегид - повреждает ДНК, вызывая хромосомные перестройки. Именно они, добавляет врач, являются одной из основных причин онкологических болезней.
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