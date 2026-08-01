Онколог рассказал, как риск развития рака связан с употреблением алкоголя

Краткий пересказ от РИА ИИ Употребление алкоголя повышает риск развития пяти видов рака, среди которых рак поджелудочной железы и рак пищевода.

Алкоголь может увеличить риск колоректального рака, так как провоцирует изменение микрофлоры кишечника.

Продукт распада алкоголя — ацетальдегид — повреждает ДНК, вызывая хромосомные перестройки, которые являются одной из основных причин онкологических болезней.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Научно доказано, что употребление алкоголя повышает риск развития пяти видов рака, среди которых рак поджелудочной железы и рак пищевода, предупредил врач онколог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Ярослав Колосовский.

"Научно доказано, что употребление алкоголя повышает риск развития пяти видов рака", - пишет " Лента.ру " со ссылкой на слова Колосовского.

По словам врача, алкоголь может увеличить риск колоректального рака, поскольку спиртное провоцирует изменение микрофлоры кишечника.

Также, как отметил онколог, мировые исследования подтверждают связь рака поджелудочной железы с употреблением алкоголя. Он добавил, что спиртное влияет на метаболизм жиров и углеводов, что приводит к нарушениям работы органа, а также развитию панкреатита.

"Научно доказана прямая связь между употреблением алкоголя и раком пищевода... При избыточном потреблении спиртного железы в стенках пищевода сначала начинают выделять большое количество слизи, а затем подвергаются атрофии, что способствует перерождению здоровой ткани. Похожим образом алкоголь провоцирует возникновение рака ротовой полости и рака глотки", - отмечает "Лента.ру", опираясь на мнение эксперта.