Кедрина и Конаныхина заняли пятое место в прыжках в воду на ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянки Александра Кедрина и Анна Конаныхина заняли пятое место в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже, набрав 262,62 балла.
- Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россиянки Александра Кедрина и Анна Конаныхина заняли пятое место в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
За пять прыжков они набрали 262,62 балла. Победу одержали британки Мэйси Бонд и Луис Тоулсон (300,06), второе место заняли немки Паулин Александра Пфайф и Елена Вассен (298,20), третье - украинки Ксения Байло и София Выставкина (286,20).
Чемпионат Европы завершится 6 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. В начале мая Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии произойдет не раньше 1 сентября 2026 года.