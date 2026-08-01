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Кедрина и Конаныхина заняли пятое место в прыжках в воду на ЧЕ - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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22:38 01.08.2026
Кедрина и Конаныхина заняли пятое место в прыжках в воду на ЧЕ

Кедрина и Конаныхина стали пятыми в прыжках в воду с 10-метровой вышки на ЧЕ

© РИА Новости / Джорджио Пероттино | Перейти в медиабанкСинхронные прыжки в воду
Синхронные прыжки в воду - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Джорджио Пероттино
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянки Александра Кедрина и Анна Конаныхина заняли пятое место в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже, набрав 262,62 балла.
  • Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россиянки Александра Кедрина и Анна Конаныхина заняли пятое место в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
За пять прыжков они набрали 262,62 балла. Победу одержали британки Мэйси Бонд и Луис Тоулсон (300,06), второе место заняли немки Паулин Александра Пфайф и Елена Вассен (298,20), третье - украинки Ксения Байло и София Выставкина (286,20).
Чемпионат Европы завершится 6 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. В начале мая Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии произойдет не раньше 1 сентября 2026 года.
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