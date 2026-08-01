Иванов и Молчанов попали в финал ЧЕ в прыжках в воду с метрового трамплина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Григорий Иванов и Илья Молчанов из России отобрались в финал соревнований по прыжкам в воду с метрового трамплина на чемпионате Европы в Париже.
- Иванов занял девятое место, а Молчанов — 11-е в предварительных соревнованиях, и оба прошли в финал, который состоится позднее в субботу.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россияне Григорий Иванов и Илья Молчанов отобрались в финал соревнований по прыжкам в воду с метрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
Финал состоится позднее в субботу.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.