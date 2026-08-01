Вован и Лексус рассказали, почему стали пранкерами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) стали известны благодаря розыгрышам мировых политиков и звезд.
- Пранкеры начали свою деятельность в середине нулевых, когда развивалась IP-телефония.
- Сейчас они называют свою деятельность пранк-журналистикой и стремятся добывать общественно-политическую информацию, выводя собеседников на чистую воду.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), знаменитые благодаря розыгрышам мировых политиков и звезд, в интервью РИА Новости рассказали, почему стали пранкерами.
"Все начиналось еще в середине нулевых. Когда началось развитие IP-телефонии, молодежь со всей страны увлеклась пранком. Звонили известным людям, и, выдавая во время разговора себя за других, выводили их на эмоциональные реакции", - рассказали они.
Впрочем, тогда, по словам пранкеров, все это делалось исключительно ради шутки, наобум.
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"По сути, мы тренировались, набирались опыта, прицеливались к тому, чем стали заниматься годы спустя", - добавили собеседники агентства.
"Однако сегодня нас не назовешь классическими пранкерами. Мы назвали это пранк-журналистикой. Да, мы по-прежнему используем телефонный розыгрыш, но теперь цель иная – добыча важной общественно-политической информации, вывести собеседника на чистую воду. То, чем мы занимаемся сейчас – это, скажем, симбиоз комедийного и трагического",- подчеркнули Вован и Лексус.