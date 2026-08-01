Вован и Лексус рассказали, почему стали пранкерами

Краткий пересказ от РИА ИИ Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) стали известны благодаря розыгрышам мировых политиков и звезд.

Пранкеры начали свою деятельность в середине нулевых, когда развивалась IP-телефония.

Сейчас они называют свою деятельность пранк-журналистикой и стремятся добывать общественно-политическую информацию, выводя собеседников на чистую воду.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), знаменитые благодаря розыгрышам мировых политиков и звезд, в интервью РИА Новости рассказали, почему стали пранкерами.

"Все начиналось еще в середине нулевых. Когда началось развитие IP-телефонии, молодежь со всей страны увлеклась пранком. Звонили известным людям, и, выдавая во время разговора себя за других, выводили их на эмоциональные реакции", - рассказали они.

Впрочем, тогда, по словам пранкеров, все это делалось исключительно ради шутки, наобум.

« "По сути, мы тренировались, набирались опыта, прицеливались к тому, чем стали заниматься годы спустя", - добавили собеседники агентства.