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Вован и Лексус рассказали, почему стали пранкерами - РИА Новости, 01.08.2026
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09:58 01.08.2026 (обновлено: 10:06 01.08.2026)
Вован и Лексус рассказали, почему стали пранкерами

РИА Новости: пранкеры Вован и Лексус занялись телефонными розыгрышами ради шутки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров)
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) стали известны благодаря розыгрышам мировых политиков и звезд.
  • Пранкеры начали свою деятельность в середине нулевых, когда развивалась IP-телефония.
  • Сейчас они называют свою деятельность пранк-журналистикой и стремятся добывать общественно-политическую информацию, выводя собеседников на чистую воду.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), знаменитые благодаря розыгрышам мировых политиков и звезд, в интервью РИА Новости рассказали, почему стали пранкерами.
"Все начиналось еще в середине нулевых. Когда началось развитие IP-телефонии, молодежь со всей страны увлеклась пранком. Звонили известным людям, и, выдавая во время разговора себя за других, выводили их на эмоциональные реакции", - рассказали они.
Впрочем, тогда, по словам пранкеров, все это делалось исключительно ради шутки, наобум.
«
"По сути, мы тренировались, набирались опыта, прицеливались к тому, чем стали заниматься годы спустя", - добавили собеседники агентства.
"Однако сегодня нас не назовешь классическими пранкерами. Мы назвали это пранк-журналистикой. Да, мы по-прежнему используем телефонный розыгрыш, но теперь цель иная – добыча важной общественно-политической информации, вывести собеседника на чистую воду. То, чем мы занимаемся сейчас – это, скажем, симбиоз комедийного и трагического",- подчеркнули Вован и Лексус.
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