«Победа» с 10 августа запускает рейсы между Ижевском и Петербургом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Авиакомпания «Победа» запускает рейсы между Ижевском и Санкт-Петербургом с 10 августа.
- Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании «ИжАвиа».
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 10 августа запускает рейсы между Ижевском и Санкт-Петербургом, сообщил перевозчик.
Росавиация в четверг аннулировала сертификат эксплуатанта "ИжАвиа". Эта авиакомпания осуществляла рейсы между Ижевском и другими городами России.
"Открываем новый маршрут: Санкт-Петербург – Ижевск. Полеты будут осуществляться три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам", - говорится в сообщении "Победы" в субботу.
Компания уточняет, что с 1 сентября субботу в расписании заменит пятница.
"Первый рейс запланирован на 10 августа", - добавляется в сообщении.