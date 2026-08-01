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"Победа" с 10 августа запускает рейсы между Ижевском и Петербургом - РИА Новости, 01.08.2026
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18:11 01.08.2026
"Победа" с 10 августа запускает рейсы между Ижевском и Петербургом

«Победа» с 10 августа запускает рейсы между Ижевском и Петербургом

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСамолет российской авиакомпании "Победа"
Самолет российской авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Самолет российской авиакомпании "Победа". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Авиакомпания «Победа» запускает рейсы между Ижевском и Санкт-Петербургом с 10 августа.
  • Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании «ИжАвиа».
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 10 августа запускает рейсы между Ижевском и Санкт-Петербургом, сообщил перевозчик.
Росавиация в четверг аннулировала сертификат эксплуатанта "ИжАвиа". Эта авиакомпания осуществляла рейсы между Ижевском и другими городами России.
"Открываем новый маршрут: Санкт-Петербург – Ижевск. Полеты будут осуществляться три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам", - говорится в сообщении "Победы" в субботу.
Компания уточняет, что с 1 сентября субботу в расписании заменит пятница.
"Первый рейс запланирован на 10 августа", - добавляется в сообщении.
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