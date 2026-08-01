Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона PFL в легком весе

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский боец ММА Усман Нурмагомедов одержал победу над американцем Арчи Колганом в поединке за титул чемпиона PFL в легком весе.

Бой завершился нокаутом в первом раунде, эта защита титула стала шестой для Усмана Нурмагомедова.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов одержал победу над американцем Арчи Колганом в поединке за титул чемпиона Professional Fighters League (PFL) в легком весе.

Бой прошел в Нью-Йорке и завершился нокаутом в первом раунде. Эта защита титула стала шестой для двоюродного брата члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова.

В другом поединке вечера непобежденный российский боец Амру Магомедов, выступающий в легком весе, победил кубинца Анхеля Альвареса, бой завершился во втором раунде техническим нокаутом.

Также победу в рамках турнира одержала россиянка Татьяна Постарнакова, которая оказалась сильнее американки Монтаны Де Ла Росы. По итогам трех раундов бой завершился раздельным решением судей.