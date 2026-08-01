Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона PFL в легком весе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский боец ММА Усман Нурмагомедов одержал победу над американцем Арчи Колганом в поединке за титул чемпиона PFL в легком весе.
- Бой завершился нокаутом в первом раунде, эта защита титула стала шестой для Усмана Нурмагомедова.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов одержал победу над американцем Арчи Колганом в поединке за титул чемпиона Professional Fighters League (PFL) в легком весе.
В другом поединке вечера непобежденный российский боец Амру Магомедов, выступающий в легком весе, победил кубинца Анхеля Альвареса, бой завершился во втором раунде техническим нокаутом.
Также победу в рамках турнира одержала россиянка Татьяна Постарнакова, которая оказалась сильнее американки Монтаны Де Ла Росы. По итогам трех раундов бой завершился раздельным решением судей.
Усману Нурмагомедову 28 лет, теперь на его счету 22 победы и ни одного поражения, один бой признан несостоявшимся. Колган, которому 31 год, потерпел первое поражение в карьере при 15 победах.