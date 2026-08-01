Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в воскресенье

Краткий пересказ от РИА ИИ В Санкт-Петербурге ожидаются сильные дожди в воскресенье.

Температура воздуха в Петербурге снизится до плюс 20 градусов.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Сильные дождя ожидаются в Санкт-Петербурге воскресенье. Температура снизится до плюс 20 градусов, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Как отметил Колесов в своем Telegram -канале, в субботу утром через Петербург прошел грозовой фронт, который был особенно ощутим в южной части города.

"Завтра утром и в начале дня нам предстоит еще одно испытание дождем, в виде вот таких сильных дождей, тут и 15 и 30 миллиметров (осадков – ред.) снова сможет выпасть", – рассказал синоптик.

По его словам, на фоне умеренного западного ветра и ожидаемых дождей температура воздуха в Петербурге снизится до плюс 20 градусов.