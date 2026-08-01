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Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в воскресенье - РИА Новости, 01.08.2026
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14:18 01.08.2026
Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в воскресенье

Синоптик Колесов: в Петербурге в воскресенье ожидаются сильные дожди

© РИА Новости / Игорь РуссакДождь в Петербурге
Дождь в Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Игорь Руссак
Дождь в Петербурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге ожидаются сильные дожди в воскресенье.
  • Температура воздуха в Петербурге снизится до плюс 20 градусов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Сильные дождя ожидаются в Санкт-Петербурге воскресенье. Температура снизится до плюс 20 градусов, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
Как отметил Колесов в своем Telegram-канале, в субботу утром через Петербург прошел грозовой фронт, который был особенно ощутим в южной части города.
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"Завтра утром и в начале дня нам предстоит еще одно испытание дождем, в виде вот таких сильных дождей, тут и 15 и 30 миллиметров (осадков – ред.) снова сможет выпасть", – рассказал синоптик.
По его словам, на фоне умеренного западного ветра и ожидаемых дождей температура воздуха в Петербурге снизится до плюс 20 градусов.
По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге около 25 градусов тепла, скорость юго-западного ветра не превышает шести метров в секунду, облачно.
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