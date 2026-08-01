NYP: ФИФА сворачивает свой коммерческий проект на фоне резких протестов

Краткий пересказ от РИА ИИ ФИФА отказалась от плана продажи части коммерческих прав организации частным инвесторам после критики и угрозы бойкота со стороны европейских ассоциаций.

ФИФА планировала привлечь до 4,2 млрд долларов за счет продажи около 20% акций новой коммерческой структуры FIFA Forward Enterprise.

Компании начали процесс выхода из проекта, посчитав ситуацию с продажей прав «катастрофой для бренда».

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась от плана продажи части коммерческих прав организации частным инвесторам после резкой критики и угрозы бойкота турниров со стороны европейских ассоциаций, сообщает New York Post со ссылкой на источники.

Во вторник ФИФА заявила о намерении привлечь до 4,2 млрд долларов за счет продажи около 20% акций новой коммерческой структуры FIFA Forward Enterprise, стоимость которой оценивалась в 20 млрд долларов. По информации СМИ, в проекте должна была участвовать американская инвестиционная компания Thrive Capital, принадлежащая Джошуа Кушнеру, а консультантом сделки выступал банк JPMorgan.

По данным New York Post, компании уже начали процесс выхода из проекта. "Они не хотят иметь с этим ничего общего. Нет никакого желания продолжать участвовать в этом хаосе. Кушнер найдет другой способ войти в этот сектор. Сейчас это превращается в катастрофу для бренда", - заявил анонимный источник.