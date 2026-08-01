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NYP: ФИФА сворачивает свой коммерческий проект на фоне резких протестов - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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Футбол
 
01:42 01.08.2026
NYP: ФИФА сворачивает свой коммерческий проект на фоне резких протестов

NY Post: ФИФА отказалась от продажи доли коммерческих прав частным инвесторам

© Фото : FIFA Media/XЛоготип ФИФА
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : FIFA Media/X
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФИФА отказалась от плана продажи части коммерческих прав организации частным инвесторам после критики и угрозы бойкота со стороны европейских ассоциаций.
  • ФИФА планировала привлечь до 4,2 млрд долларов за счет продажи около 20% акций новой коммерческой структуры FIFA Forward Enterprise.
  • Компании начали процесс выхода из проекта, посчитав ситуацию с продажей прав «катастрофой для бренда».
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась от плана продажи части коммерческих прав организации частным инвесторам после резкой критики и угрозы бойкота турниров со стороны европейских ассоциаций, сообщает New York Post со ссылкой на источники.
Во вторник ФИФА заявила о намерении привлечь до 4,2 млрд долларов за счет продажи около 20% акций новой коммерческой структуры FIFA Forward Enterprise, стоимость которой оценивалась в 20 млрд долларов. По информации СМИ, в проекте должна была участвовать американская инвестиционная компания Thrive Capital, принадлежащая Джошуа Кушнеру, а консультантом сделки выступал банк JPMorgan.
По данным New York Post, компании уже начали процесс выхода из проекта. "Они не хотят иметь с этим ничего общего. Нет никакого желания продолжать участвовать в этом хаосе. Кушнер найдет другой способ войти в этот сектор. Сейчас это превращается в катастрофу для бренда", - заявил анонимный источник.
Ранее инициативу ФИФА раскритиковали в Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), а Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте турниров под эгидой организации. В Азиатской конфедерации футбола (АФК) выразили разочарование тем, что проект такого масштаба был представлен публично до предварительного обсуждения с заинтересованными сторонами. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) заявила, что не планирует ставить коммерческую составляющую выше ценностей спорта, в связи с чем запросила у ФИФА дополнительные разъяснения.
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