Игдисамов заявил, что футболист Мойзес находится не в оптимальной форме

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что бразильский защитник команды Мойзес пока не набрал оптимальную форму и должен улучшать свои кондиции в матчах.

"Понятно, что он еще не в оптимальной форме и должен набирать ее через игры. Надеюсь, что в ближайшее время мы увидим Мойзеса в лучшей форме", - сказал Игдисамов журналистам.