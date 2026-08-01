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Игдисамов заявил, что футболист Мойзес находится не в оптимальной форме - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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Футбол
 
19:36 01.08.2026
Игдисамов заявил, что футболист Мойзес находится не в оптимальной форме

Игдисамов: бразильский защитник Мойзес пока не набрал оптимальную форму

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМойзес
Мойзес - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что бразильский защитник команды Мойзес пока не набрал оптимальную форму.
  • В матче второго тура чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что бразильский защитник команды Мойзес пока не набрал оптимальную форму и должен улучшать свои кондиции в матчах.
В субботу в Москве ЦСКА со счетом 1:1 сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче второго тура чемпионата России. Мойзес провел без замен эту встречу, а также матч первого тура против калининградской "Балтики" (2:1).
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"Понятно, что он еще не в оптимальной форме и должен набирать ее через игры. Надеюсь, что в ближайшее время мы увидим Мойзеса в лучшей форме", - сказал Игдисамов журналистам.
В третьем туре чемпионата России ЦСКА 8 августа примет "Ростов".
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