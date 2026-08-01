В Москве ночной велофестиваль перенесли на другую дату

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ночной велофестиваль в Москве переносится на другую дату в связи с непредвиденными обстоятельствами.
- О новой дате мероприятия будет сообщено в официальных каналах департамента транспорта.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ночной велофестиваль в Москве переносится на другую дату в связи с непредвиденными обстоятельствами, сообщил столичный департамент транспорта.
"Уважаемые участники Ночного велофестиваля! В связи с непредвиденными обстоятельствами Ночной велофестиваль переносится на другую дату. Приносим свои извинения", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
Уточняется, что о новой дате мероприятия будет сообщено в официальных каналах департамента.