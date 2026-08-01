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Вратарь "Локомотива" Митрюшкин получил травму в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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20:03 01.08.2026
Вратарь "Локомотива" Митрюшкин получил травму в матче РПЛ

Вратаря "Локомотива" Митрюшкина заменили по ходу матча с махачкалинским "Динамо"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАнтон Митрюшкин
Антон Митрюшкин - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь московского «Локомотива» Антон Митрюшкин был заменен на 60-й минуте матча против махачкалинского «Динамо» после столкновения с одноклубником Евгением Морозовым и повреждения колена.
  • Вместе с Митрюшкиным в составе «Локомотива» Сергей Пиняев был заменен на Владислава Голубева.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вратарь московского "Локомотива" Антон Митрюшкин был заменен на 60-й минуте после столкновения с одноклубником Евгением Морозовым в матче второго тура чемпионата России по футболу против махачкалинского "Динамо".
В субботу "Динамо" принимает "Локомотив", счет в матче - 1:1. Во время атаки хозяев, завершившейся голом Миро, Митрюшкин столкнулся с Морозовым и повредил колено, после чего был заменен на Илью Лантратова. Голкипер покинул поле хромая.
Вместе с ним в составе "Локомотива" Сергей Пиняев был заменен на Владислава Голубева.
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