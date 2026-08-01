Вратарь "Локомотива" Митрюшкин получил травму в матче РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ Вратарь московского «Локомотива» Антон Митрюшкин был заменен на 60-й минуте матча против махачкалинского «Динамо» после столкновения с одноклубником Евгением Морозовым и повреждения колена.

Вместе с Митрюшкиным в составе «Локомотива» Сергей Пиняев был заменен на Владислава Голубева.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вратарь московского "Локомотива" Антон Митрюшкин был заменен на 60-й минуте после столкновения с одноклубником Евгением Морозовым в матче второго тура чемпионата России по футболу против махачкалинского "Динамо".

В субботу "Динамо" принимает "Локомотив", счет в матче - 1:1. Во время атаки хозяев, завершившейся голом Миро, Митрюшкин столкнулся с Морозовым и повредил колено, после чего был заменен на Илью Лантратова. Голкипер покинул поле хромая.