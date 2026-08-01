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СМИ: КОНКАКАФ может ввести санкции против Мексики - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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Футбол
 
00:49 01.08.2026
СМИ: КОНКАКАФ может ввести санкции против Мексики

Motivaciones Futbol: КОНКАКАФ может ввести санкции против Мексики

© Freepik.comФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Freepik.com
Футбольный мяч. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КОНКАКАФ рассматривает возможность введения санкций против Федерации футбола Мексики (FMF) за самостоятельное изучение предложения о допуске частных инвестиций в турниры ФИФА.
  • Возможные санкции включают исключение сборной Мексики из розыгрышей Золотого кубка КОНКАКАФ, клубов из Кубка лиг и снятие очков в отборочном турнире чемпионата мира.
  • FMF изучает предложение президента ФИФА Джанни Инфантино о создании новой коммерческой структуры и примет решение, соответствующее интересам развития мексиканского футбола.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) рассматривает возможность введения санкций против Федерации футбола Мексики (FMF) после ее решения самостоятельно изучить предложение о допуске частных инвестиций в турниры Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Motivaciones Futbol.
По информации издания, в качестве возможных санкций рассматриваются исключение сборной Мексики из розыгрышей Золотого кубка КОНКАКАФ, клубов из Кубка лиг, а также снятие очков в отборочном турнире чемпионата мира. Отмечается, что санкции могут не применить, если мексиканская сторона изменит свою позицию в ближайшие дни.
В пятницу FMF сообщила о получении от ФИФА письма с предложением президента организации Джанни Инфантино поддержать создание новой коммерческой структуры. В федерации отметили, что намерены завершить процесс изучения и анализа инициативы, после чего примут решение, которое будет в наибольшей степени соответствовать интересам развития мексиканского футбола.
Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. В четверг Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА.
Инициативу ФИФА также осудили в КОНКАКАФ, а в Азиатской конфедерации футбола (АФК) выразили разочарование тем, что проект такого масштаба был представлен публично до его предварительного обсуждения с заинтересованными сторонами.
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ФутболСпортМексикаДжанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)КОНКАКАФСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
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