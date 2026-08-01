Рейтинг@Mail.ru
Россиянка Лютова в 16 лет вышла в финал на своем первом турнире WTA - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
22:56 01.08.2026
Россиянка Лютова в 16 лет вышла в финал на своем первом турнире WTA

Россиянка Лютова в 16 лет пробилась в финал на своем дебютном турнире WTA

© Фото : Социальные сети Кристины ЛютовойРоссийская теннисистка Кристина Лютова
Российская теннисистка Кристина Лютова - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : Социальные сети Кристины Лютовой
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Кристина Лютова вышла в финал турнира категории WTA 250 в Мемфисе, призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
  • В полуфинале Лютова обыграла американку Эльвину Калиеву со счетом 7:5, 6:1, проведя на корте 1 час 38 минут.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россиянка Кристина Лютова вышла в финал турнира категории WTA 250 в Мемфисе (США), призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
В полуфинале 16-летняя россиянка, занимающая 229-е место в мировом рейтинге, обыграла американку Эльвину Калиеву (132) со счетом 7:5, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
The Memphis Classic
01 августа 2026 • начало в 21:10
Завершен
Кристина Лютова
2 : 07:56:1
Эльвина Калиева
Календарь Турнирная таблица История встреч
Прошедшая в основную сетку через квалификацию Лютова проводит свой первый турнир уровня WTA. Она стала первой теннисисткой, родившейся в 2010-х годах, вышедшей в финал турнира WTA. В матче за титул россиянка встретится с победительницей встречи между чешкой Дарьей Видмановой (114) и мексиканкой Ренатой Сарасуа (83).
Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA в Вашингтоне
Вчера, 01:18
 
ТеннисСпортРената СарасуаЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Ницца
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Пегула
    А. Калинская
    67
    35
  • Теннис
    Завершен
    К. Лютова
    К. Макнейли
    66
    34
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    Ростов
    2
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    Бирмингем
    Барселона
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    Р. Сарасуа
    40
    66
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Л. Самсонова
    66
    34
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала