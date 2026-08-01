Россиянка Лютова в 16 лет вышла в финал на своем первом турнире WTA

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россиянка Кристина Лютова вышла в финал турнира категории WTA 250 в Мемфисе (США), призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.

В полуфинале 16-летняя россиянка, занимающая 229-е место в мировом рейтинге, обыграла американку Эльвину Калиеву (132) со счетом 7:5, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут.

Прошедшая в основную сетку через квалификацию Лютова проводит свой первый турнир уровня WTA. Она стала первой теннисисткой, родившейся в 2010-х годах, вышедшей в финал турнира WTA. В матче за титул россиянка встретится с победительницей встречи между чешкой Дарьей Видмановой (114) и мексиканкой Ренатой Сарасуа (83).