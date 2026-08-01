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Ленинградская область была и остается форпостом России, заявил губернатор - РИА Новости, 01.08.2026
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18:21 01.08.2026
Ленинградская область была и остается форпостом России, заявил губернатор

Губернатор Дрозденко: Ленинградская область была и остается форпостом России

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Дрозденко
Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Александр Дрозденко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ленинградская область отметила 99-летие.
  • Глава региона Александр Дрозденко заявил, что Ленинградская область остается форпостом России, а Ивангород продолжает стоять на страже рубежей страны.
  • В Ленинградской области создаются мобильные огневые группы и именные воинские подразделения, а количество волонтерских организаций, оказывающих помощь участникам СВО, превысило 100 наименований.
ИВАНГОРОД (Ленинградская обл.), 1 авг – РИА Новости. Ленинградская область была и остается форпостом России, а Ивангород продолжает стоять на страже рубежей страны, заявил глава региона Александр Дрозденко.
"Мы сегодня с вами в очередной раз собрались, чтобы отметить день рождения Ленинградской области - 99 лет. Наш регион был, есть и остается форпостом России, приграничным регионом России, и Ивангород как стоял, так и стоит на страже рубежей государства Российского", - сказал Дрозденко в ходе выступления на праздничном концерте в Ивангороде, посвященном 99-летию Ленинградской области.
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Дрозденко отметил, что для защиты рубежей в Ленинградской области создаются мобильные огневые группы, формируются именные воинские подразделения ленинградцев.
"Количество волонтерских организаций, которые оказывают помощь участникам СВО, нашим воинским подразделениям, превысило 100 наименований", - сказал Дрозденко.
Ленинградская область была образована 1 августа 1927 года. Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 99-й годовщины образования области, проходят в этом году в Ивангороде. Праздничный концерт проходит на внутренней стороне Ивангородской крепости. Зрители с эстонской стороны на другом берегу Нарвы могут посмотреть трансляцию концерта на экране.
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