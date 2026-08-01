Ленинградская область была и остается форпостом России, заявил губернатор

ИВАНГОРОД (Ленинградская обл.), 1 авг – РИА Новости. Ленинградская область была и остается форпостом России, а Ивангород продолжает стоять на страже рубежей страны, заявил глава региона Александр Дрозденко.

Ленинградская область была образована 1 августа 1927 года. Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 99-й годовщины образования области, проходят в этом году в Ивангороде. Праздничный концерт проходит на внутренней стороне Ивангородской крепости. Зрители с эстонской стороны на другом берегу Нарвы могут посмотреть трансляцию концерта на экране.