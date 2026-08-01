В Ленинградской области пьяный таксист поджег дверь квартиры бывшей жены

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция Всеволожского района задержала нетрезвого 30-летнего мужчину, который поджег дверь квартиры своей бывшей жены.
- Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Полиция задержала нетрезвого жителя Ленинградской области, который поджег дверь квартиры своей бывшей жены, находившейся дома с двумя детьми, уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, в четверг в полицию Всеволожского района поступило сообщение о поджоге двери одной из квартир дома №11 на Воронцовском бульваре в Мурино.
На месте происшествия правоохранители задержали нетрезвого 30-летнего мужчину, работающего таксистом.
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"Установлено, что он поджег дверь квартиры своей бывшей жены, за которой в этот момент находились трое человек, включая двоих несовершеннолетних детей. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности", – рассказали в полиции.
Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, пункты "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ, добавили в ГУМВД.