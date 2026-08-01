Капитан "Ростова" назвал скомканным старт команды в новом сезоне РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Константин Кучаев, полузащитник ФК «Ростов», признал, что старт команды в новом сезоне РПЛ был скомканным.
- «Ростов» обыграл «Родину» со счетом 4:2 в матче второго тура РПЛ, но в первом туре уступил «Оренбургу» со счетом 1:2.
- Встреча «Ростова» с ЦСКА в третьем туре РПЛ перенесена из Ростова-на-Дону в Москву и состоится 8 августа.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник футбольного клуба "Ростов" Константин Кучаев в разговоре с РИА Новости признал, что считает скомканным старт команды в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
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"Стартом сезона недоволен, потому что в Оренбурге была наша игра, где мы должны были забирать даже не очко, а три. Скомканный старт сезона даже после удачной игры с "Родиной". После "Оренбурга" остался неприятный осадочек", - сказал Кучаев.
"Счет на табло был не в нашу пользу, но не знаю, с чем это связано. Наверное, первый тур и нервозность ребят, которые вышли на поле, потому что счет был 1:0 и играли в большинстве - нужно быть уверенными в своих силах. Наверное, из-за молодости и неопытности немного нам не хватило", - признал капитан "Ростова".
Собеседник агентства отметил, что искусственный газон на поле в Химках не повлиял на игру. "Без разницы, и "Родина", и мы играли на одном и том же покрытии - все были в равных условиях. Насчет поля никаких вопросов! У нас было достаточно моментов, и мы точно должны были забивать больше", - добавил он.
"Ростов" в третьем туре РПЛ 8 августа в Москве сыграет с ЦСКА. Изначально встреча должна была состояться в этот же день в Ростове-на-Дону. Решение о переносе игры было принято 31 июля.
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