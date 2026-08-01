Минэнерго Казахстана исключило сценарий полной остановки работы КТК

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство энергетики Казахстана заявило, что сценарий полной остановки работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) не рассматривается.

КТК временно приостановил работу нефтепровода, но продолжает прием нефти от грузоотправителей и заполнение резервуарного парка.

АЛМА-АТА, 1 авг - РИА Новости. Сценарий полной остановки работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) не рассматривается, заявили в министерстве энергетики Казахстана.

"Относительно работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) министерство энергетики РК сообщает следующее. В отдельных СМИ появилась информация о возможной полной остановке работы КТК. Данный сценарий не рассматривается", - заявили в энергетическом ведомстве.

Также там отметили, что в пятницу КТК временно приостановил работу нефтепровода. При этом продолжается прием нефти от грузоотправителей и заполнение резервуарного парка.

« "С 1 августа объем приема нефти составляет 100 тысяч тонн в сутки. Дальнейшее наращивание объемов транспортировки будет зависеть от своевременной постановки танкеров под погрузку на морском терминале", - говорится в сообщении.

В минэнерго добавили, что находятся в постоянном взаимодействии с КТК и грузоотправителями, текущая ситуация остается под контролем.

Тридцатого июля пресс-служба КТК сообщила, что ночью два танкера у морского терминала консорциума в Черном море подверглись атаке дронами ВСУ . Погрузка нефти была временно приостановлена.