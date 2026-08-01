Минэнерго Казахстана исключило сценарий полной остановки работы КТК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство энергетики Казахстана заявило, что сценарий полной остановки работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) не рассматривается.
- КТК временно приостановил работу нефтепровода, но продолжает прием нефти от грузоотправителей и заполнение резервуарного парка.
АЛМА-АТА, 1 авг - РИА Новости. Сценарий полной остановки работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) не рассматривается, заявили в министерстве энергетики Казахстана.
"Относительно работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) министерство энергетики РК сообщает следующее. В отдельных СМИ появилась информация о возможной полной остановке работы КТК. Данный сценарий не рассматривается", - заявили в энергетическом ведомстве.
Также там отметили, что в пятницу КТК временно приостановил работу нефтепровода. При этом продолжается прием нефти от грузоотправителей и заполнение резервуарного парка.
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"С 1 августа объем приема нефти составляет 100 тысяч тонн в сутки. Дальнейшее наращивание объемов транспортировки будет зависеть от своевременной постановки танкеров под погрузку на морском терминале", - говорится в сообщении.
В минэнерго добавили, что находятся в постоянном взаимодействии с КТК и грузоотправителями, текущая ситуация остается под контролем.
Тридцатого июля пресс-служба КТК сообщила, что ночью два танкера у морского терминала консорциума в Черном море подверглись атаке дронами ВСУ. Погрузка нефти была временно приостановлена.
Через систему КТК проходит около 80% экспортной нефти Казахстана. В компании подчеркнули, что атаки БПЛА на объект международной инфраструктуры наносят существенный ущерб экономическим интересам Казахстана и акционеров консорциума.