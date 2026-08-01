Кравцов сообщил о рекордном количестве заявлений в российские колледжи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В приемную кампанию этого года в колледжи России подано рекордное количество заявлений — почти 3 миллиона.
- Количество заявлений в колледжи увеличилось на 500 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Рекордное количество заявлений, почти 3 миллиона, уже подано в колледжи России в приемную кампанию этого года, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
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"Отмечу, что интерес к системе среднего профессионального образования в целом растет. На сегодняшний день мы получили рекордное количество заявлений в колледжи – почти 3 миллиона, это на 500 тысяч больше, чем за аналогичный период в прошлом году", – сказал Кравцов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Приемная кампания в вузы и колледжи России стартовала 20 июня.