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Кравцов сообщил о рекордном количестве заявлений в российские колледжи - РИА Новости, 01.08.2026
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14:29 01.08.2026
Кравцов сообщил о рекордном количестве заявлений в российские колледжи

Кравцов: в российские колледжи подали почти 3 миллиона заявлений

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В приемную кампанию этого года в колледжи России подано рекордное количество заявлений — почти 3 миллиона.
  • Количество заявлений в колледжи увеличилось на 500 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Рекордное количество заявлений, почти 3 миллиона, уже подано в колледжи России в приемную кампанию этого года, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«
"Отмечу, что интерес к системе среднего профессионального образования в целом растет. На сегодняшний день мы получили рекордное количество заявлений в колледжи – почти 3 миллиона, это на 500 тысяч больше, чем за аналогичный период в прошлом году", – сказал Кравцов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Приемная кампания в вузы и колледжи России стартовала 20 июня.
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