Кравцов сообщил о рекордном количестве заявлений в российские колледжи

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"Отмечу, что интерес к системе среднего профессионального образования в целом растет. На сегодняшний день мы получили рекордное количество заявлений в колледжи – почти 3 миллиона, это на 500 тысяч больше, чем за аналогичный период в прошлом году", – сказал Кравцов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.