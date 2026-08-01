Костылева рассказала о травмах в межсезонье

«

"В межсезонье у меня были небольшие травмы, я не делала вращения, но еще есть время. Главное, сейчас ничего не беспокоит. Буду усиленно работать над вращениями, связками и всем", - приводит слова Костылевой сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).