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Костылева рассказала о травмах в межсезонье - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
09:55 01.08.2026
Костылева рассказала о травмах в межсезонье

Фигуристка Костылева заявила, что в межсезонье испытывала проблемы с травмами

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЕлена Костылева
Елена Костылева - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Елена Костылева заявила, что испытывала проблемы с травмами в межсезонье, но на данный момент ее ничего не беспокоит.
  • 22 июля Елена Костылева получила нейтральный статус для выступления на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российская фигуристка Елена Костылева заявила, что испытывала проблемы с травмами по ходу межсезонья, отметив, что на данный момент ее не беспокоят повреждения.
Костылева 22 июля получила нейтральный статус для выступления на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). 30 июня организация сообщила о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона-2026/27.
«
"В межсезонье у меня были небольшие травмы, я не делала вращения, но еще есть время. Главное, сейчас ничего не беспокоит. Буду усиленно работать над вращениями, связками и всем", - приводит слова Костылевой сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Костылевой 14 лет, она тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Фигуристка два раза подряд выигрывала первенство России среди юниоров.
Фигуристы Елена Костылева и Лев Лазарев - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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22 июля, 11:46
 
Фигурное катаниеЕлена Костылева (фигурное катание)Международный союз конькобежцев (ISU)Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Спорт
 
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