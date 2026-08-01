Миронов стал главным тренером клуба КХЛ "Сочи"

Ковалев в феврале покинул тренерский штаб клуба КХЛ "Шанхайские драконы", а в сезоне-2020/21 он возглавлял команду, которая до переименования носила название "Куньлунь Ред Стар". Также работал помощником главного тренера в московском "Спартаке". Будучи игроком, провел 1316 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и набрал 1029 очков (430 голов + 599 передач).

"Приятно возглавить клуб, - сказал Миронов, который дебютирует в должности главного тренера. - Спасибо руководству за доверие, эмоции только положительные. Готов к работе. Сформирован новый тренерский штаб. Ковалев - опытный специалист, ожидаем, что он поможет и даст определенную мотивацию. От ребят хотелось бы видеть самоотдачу, чтобы они работали и понимали наши требования. Будем стремиться играть в быстрый и атакующий хоккей".

"Я попал в амбициозную команду, которая хочет прогрессировать, - сказал генменеджер Бабинцев. - Здесь собран хороший коллектив, сплав опыта и молодости. Состав обновился, пришли ребята помоложе. Исходя из этого, мы поняли, что Миронов - отличный кандидат на пост главного тренера. Он хорошо работает с молодыми игроками, добивался успехов со сборной России U20. Помогать ему будет легендарный Алексей Ковалев, у которого за плечами великая карьера игрока и уже хороший тренерский опыт. Работа с таким тренером всегда воодушевляет ребят. Помимо главной задачи в новом сезоне - выхода в плей-офф, хочется, чтобы команда играла не скучно".