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Миронов стал главным тренером клуба КХЛ "Сочи" - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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12:13 01.08.2026 (обновлено: 12:51 01.08.2026)
Миронов стал главным тренером клуба КХЛ "Сочи"

Андрей Миронов назначен главным тренером клуба КХЛ "Сочи"

© Пресс-служба "Сочи"Андрей Миронов
Андрей Миронов - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Пресс-служба "Сочи"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Андрей Миронов назначен на пост главного тренера ХК "Сочи".
  • Помощниками Миронова стали Алексей Ковалев, Евгений Шалдыбин, Антон Буханко, Андрей Царев, Алексей Войтюк и Егор Варнавский.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Андрей Миронов назначен на пост главного тренера "Сочи", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Миронов, ранее работавший в штабе старшим тренером, сменил в должности назначенного в ноябре Дмитрия Михайлова. Помощниками Миронова стали Алексей Ковалев, Евгений Шалдыбин, Антон Буханко, Андрей Царев, Алексей Войтюк и Егор Варнавский. Генеральным менеджером команды назначен Алексей Бабинцев. Директором по спортивным операциям стал Вадим Покотило.
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Ковалев в феврале покинул тренерский штаб клуба КХЛ "Шанхайские драконы", а в сезоне-2020/21 он возглавлял команду, которая до переименования носила название "Куньлунь Ред Стар". Также работал помощником главного тренера в московском "Спартаке". Будучи игроком, провел 1316 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и набрал 1029 очков (430 голов + 599 передач).
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"Приятно возглавить клуб, - сказал Миронов, который дебютирует в должности главного тренера. - Спасибо руководству за доверие, эмоции только положительные. Готов к работе. Сформирован новый тренерский штаб. Ковалев - опытный специалист, ожидаем, что он поможет и даст определенную мотивацию. От ребят хотелось бы видеть самоотдачу, чтобы они работали и понимали наши требования. Будем стремиться играть в быстрый и атакующий хоккей".
"Я попал в амбициозную команду, которая хочет прогрессировать, - сказал генменеджер Бабинцев. - Здесь собран хороший коллектив, сплав опыта и молодости. Состав обновился, пришли ребята помоложе. Исходя из этого, мы поняли, что Миронов - отличный кандидат на пост главного тренера. Он хорошо работает с молодыми игроками, добивался успехов со сборной России U20. Помогать ему будет легендарный Алексей Ковалев, у которого за плечами великая карьера игрока и уже хороший тренерский опыт. Работа с таким тренером всегда воодушевляет ребят. Помимо главной задачи в новом сезоне - выхода в плей-офф, хочется, чтобы команда играла не скучно".
"Сочи" в прошлом сезоне занял последнее, 11-е место в Западной конференции КХЛ.
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