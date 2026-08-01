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"Салават Юлаев" объявил об уходе обладателя Кубка Стэнли Кузнецова - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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Хоккей
 
11:47 01.08.2026
"Салават Юлаев" объявил об уходе обладателя Кубка Стэнли Кузнецова

"Салават Юлаев" объявил об уходе обладателя Кубка Стэнли нападающего Кузнецова

© Фото : соцсети ХК "Салават Юлаев"Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : соцсети ХК "Салават Юлаев"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий Евгений Кузнецов покидает уфимский клуб КХЛ "Салават Юлаев".
  • За время выступления в клубе Кузнецов провел 19 матчей в регулярном чемпионате, набрав 18 очков, и 7 игр в плей-офф, забив гол и сделав передачу.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" объявил об уходе из команды обладателя Кубка Стэнли нападающего Евгения Кузнецова.
В мае агент хоккеиста Шуми Бабаев сообщил РИА Новости, что форвард покинет "Салават Юлаев".
Кузнецов выступал в составе клуба с января. За это время нападающий провел за клуб 19 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 18 очков (6 голов + 12 передач). Также на его счету гол и передача в 7 играх плей-офф.
Кузнецов выиграл Кубок Стэнли с "Вашингтоном" в 2018 году, также он завоевывал золото чемпионата мира в составе сборной России в 2012 и 2014 годах.
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ХоккейСпортРоссияШуми БабаевЕвгений КузнецовСалават ЮлаевКХЛ 2025-2026
 
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