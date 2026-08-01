"Салават Юлаев" объявил об уходе обладателя Кубка Стэнли Кузнецова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий Евгений Кузнецов покидает уфимский клуб КХЛ "Салават Юлаев".
- За время выступления в клубе Кузнецов провел 19 матчей в регулярном чемпионате, набрав 18 очков, и 7 игр в плей-офф, забив гол и сделав передачу.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" объявил об уходе из команды обладателя Кубка Стэнли нападающего Евгения Кузнецова.
В мае агент хоккеиста Шуми Бабаев сообщил РИА Новости, что форвард покинет "Салават Юлаев".
Кузнецов выступал в составе клуба с января. За это время нападающий провел за клуб 19 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 18 очков (6 голов + 12 передач). Также на его счету гол и передача в 7 играх плей-офф.
Кузнецов выиграл Кубок Стэнли с "Вашингтоном" в 2018 году, также он завоевывал золото чемпионата мира в составе сборной России в 2012 и 2014 годах.